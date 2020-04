Em meio à pandemia, Itaú abre vagas de emprego no Brasil; Saiba como se candidatar

De acordo com a plataforma oficial de vagas, são 67 oportunidades de emprego abertas no Banco; veja

Ester Farias

O Itaú Unibanco, criado em 2008, maior banco privado do Brasil, tendo sede na cidade de São Paulo, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego no Brasil. De acordo com a plataforma oficial de vagas, são 67 novas oportunidades de emprego abertas.

Presente em 21 países, o banco possui cerca de 5 mil agências no Brasil e no exterior e 26 mil caixas eletrônicos e pontos de atendimento. Em 2016, a carteira de ativos do Itaú atingiu R$ 1,43 trilhão – a maior do país.

O Itaú Unibanco é proprietário da Rede, o segundo maior adquirente de cartões do mercado brasileiro e, em 24 de agosto de 2009, anunciou uma associação a Porto Seguro, a maior seguradora de veículos do Brasil, para distribuição de seguros residenciais e de automóveis.

Além da América do Sul, o Itaú Unibanco possui operações nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia.

Confira alguns cargos abaixo:

Cargos

Analista de Engenharia TI SR – Integração Digital

Caixa Bancário – PCD

Engenheiro de Dados

Coordenador de Engenharia

Analista de Arquitetura TI SR

Analista de Processos

Analista de Suportes

Analista de Qualidade

Especialista em Ciências de Dados

Jovem Aprendiz

Estágio – 6h

Inscrição nas vagas de emprego Itaú

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão acessar o site oficial de vagas da empresa, no pelo link https://trabalheconosco.vagas.com.br/itauunibanco/oportunidades.

