Exército Brasileiro abre seleção para engenheiros

Instituto Militar de Engenharia do Exército Brasileiro (IME/EB) está com 10 vagas abertas para o concurso de admissão ao Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares. As inscrições começaram na quinta-feira (01/08/2019) e vão até 5 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110.

As vagas são destinadas às áreas de engenharia de computação, engenharia elétrica, engenharia de produção e engenharia de fortificação e construção.

O processo seletivo será composto por exame intelectual (EI), inspeção de saúde (IS), exame de aptidão física (EAF) e processo de heteroidentificação, que é a avaliação comprobatória para os casos de candidatos que se declarem negros ou pardos.

