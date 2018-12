Dicas para você virar um empreendedor em 2019

Segundo a pesquisa feita pelo Sebrae entre agosto e outubro, com mais de 5,8 mil empreendedores, o ano de 2019 será melhor para 67% deles

Matheus Jatobá

O empreendedorismo vem sendo uma saída para as pessoas terem uma melhor situação financeira. Prova disso está que cada vez mais os microempreendedores individuais, empresários de médio e pequeno porte estão investindo mais nos negócios, e acreditando que ter a própria empresa é um bom caminho.

Segundo a pesquisa feita pelo Sebrae entre agosto e outubro, com mais de 5,8 mil empreendedores, o ano de 2019 será melhor para 67% deles. A expectativa também demonstra positiva para os que pretendem entrar nesse ramo, como é o caso da estudante Danielly Barros. “Eu quis empreender porque tenho uma referência na família e quero ter algo meu, uma independência financeira. Eu fui atrás de orientações para saber como está o mercado em que vou atuar e aprender a olhar o mercado de forma geral”, disse.

Danielly pretende empreender no ramo da moda íntima feminina, e a partir das orientações e observação do mercado que ela realizou, a mesma espera ter uma boa atuação. “Eu descobri pontos fracos e positivos do meu negócio, e a partir disso fui observar meus possíveis concorrentes, para saber onde eles pecavam para eu poder tentar melhorar na minha marca e inovar, porque empreender é isso, ver o que o mercado falha para criar algo melhor”, contou.

Veja mais no Folha de Pernambuco