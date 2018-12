Férias: Dicas para viajar com segurança

Mais um ano está acabando e o mês de dezembro é marcado pelas festas de Natal e Ano-novo no mundo todo. É nessa época que muitas famílias saem de férias, em viagens ou até mesmo em passeios curtos para aproveitar a virada do ano.

De acordo com a Escola Nacional de Seguros, os riscos de acidentes são mais altos nessa época do ano, principalmente nas rodovias, onde o fluxo de veículos tende aumentar.

Pensando nisso, Sérgio Ehrlich, diretor de operações da Gocil Segurança e Multisserviços – empresa especializada na área de segurança privada há mais de 33 anos – dá dicas simples e preventivas para viajar com segurança no fim do ano e aproveitar cada momento sem correr riscos.

Antes de viajar

– Verifique se os documentos estão em ordem. Se for de carro, certifique-se de que a carteira de habilitação está em dia;

– Ao sair de casa, deixe as luzes apagadas para não chamar a atenção dos criminosos. Também é importante se certificar que as portas e janelas estejam trancadas;

– Peça para algum vizinho ou parente dar uma olhada na casa sempre que puder, pois assim, ele te acionará quando suspeitar de algo;

– Procure saber as localidades de pontos de emergência no caminho da viagem, pois se algo acontecer, saberá aonde recorrer;

– Leve a carteira do SUS ou do convênio médico. Desta forma, um possível atendimento emergencial será agilizado;

– Durma bem antes de viajar, evitando o cansaço, bem como o mal-estar durante o trajeto.

– Nas viagens de carro, tenha o cuidado de realizar uma revisão completa antes da data de partida. Veja se a manutenção está em dia, se os equipamentos obrigatórios estão completos, funcionais e se os cintos de segurança comportam todos os passageiros;

– Se tiver crianças menores, é importante verificar se o assento obrigatório é apropriado para a idade.

No trânsito

– Dirija com precaução, esteja atento às sinalizações e verifique quais rodovias estão livres para passagem. É bastante comum, em época de fim de ano, alguns trajetos serem alterados pela companhia de trânsito local para facilitar a fluidez de veículos;

– Se houver congestionamento no trânsito, tenha paciência e não saia do carro;

– Em hipótese alguma faça o uso de álcool e outras substâncias químicas enquanto dirige, isso pode comprometer a sua segurança, de sua família e dos demais ao seu redor;

– Se algum acidente acontecer, chame a emergência e mantenha a calma.

