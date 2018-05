Exploração de animais no turismo é tema de audiência pública do MPF

Uma audiência pública para colher informações, sugestões, críticas e propostas sobre exploração de animais silvestres em atividades turísticas no estado vai ser realizada pelo Ministério Público Federal no Amazonas (MPF/AM) no dia 18, sexta.

A temática da audiência é acompanhada por meio de inquérito civil instaurado pelo MPF para apurar a prática de exploração de animais silvestres no parque ecológico de Janauari, no rio Negro, em Manaus.

De acordo com o procurador da República Leonardo Galiano, que atua na temática meio ambiente e patrimônio cultural e vai conduzir a audiência, várias instituições envolvidas com a questão foram convidadas. Entre elas, dos órgãos de fiscalização, associações de ribeirinhos, de hotéis e de guias turísticos, representantes indígenas e da sociedade em geral. A audiência é aberta ao público.

As inscrições para os debates podem ser feitas durante a audiência pública ou previamente, enviando e-mail para o endereço pram-oficio2@mpf.mp.br com o assunto “Audiência pública sobre exploração de animais silvestres em práticas turísticas no estado do Amazonas”, até as 15h do dia 16 de maio.

Caso haja número excessivo de inscritos, poderá haver limitação, obedecendo ao critério da ordem cronológica das inscrições. A participação dos presentes será disciplinada de acordo com as regras do regimento da audiência pública.

O evento acontece a partir das 9h, no auditório do prédio anexo do MPF, à avenida Ephigênio Salles, 1.570, Aleixo.

Acesse aqui o edital de convocação de audiência pública.

Via BNC Amazonas