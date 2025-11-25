Brasil ultrapassa marca de 100 milhões de passageiros nos aeroportos do país no acumulado do ano

De janeiro a outubro de 2025, 106,8 milhões de pessoas viajaram de avião, marca alcançada um mês antes do que o registrado no ano passado

O Brasil registrou 106,8 milhões de passageiros nos aeroportos do país, de janeiro a outubro de 2025, de acordo com levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), a partir de dados estatísticos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A marca de 100 milhões de pessoas viajando de avião foi ultrapassada neste ano com antecedência de um mês em relação a 2024, quando foi atingida somente em novembro.



No acumulado do ano, o crescimento foi de 9,5% em relação ao período de janeiro a outubro do ano passado, considerando voos domésticos e internacionais.



“Estamos com uma trajetória firme e constante de crescimento, com recordes mensais de brasileiros viajando de avião”, afirmou o ministro do MPor, Silvio Costa Filho. “Isso confirma o fortalecimento da aviação civil no país, com melhor infraestrutura nos aeroportos, regionalização dos terminais e melhores oportunidades para os brasileiros”, acrescentou.



Recordes em outubro



No mercado doméstico, outubro registrou o melhor resultado para o mês desde 2000, quando teve início a série histórica, com 9 milhões de passageiros. Em relação a outubro do ano passado, foi um aumento de 9,1%.



Destaques do período

Esses dados mostram ainda que foi a primeira vez em que a movimentação nos aeroportos para voos nacionais rompeu a casa dos 9 milhões, evidenciando a consistência na trajetória de crescimento. Associado a isso, os números revelam que, pela oitava vez consecutiva, desde março, o mercado doméstico alcançou o melhor resultado mensal, se comparado com o mesmo período dos anos anteriores.



Para Daniel Longo, secretário Nacional de Aviação Civil, os números consolidam o bom resultado que a aviação civil brasileira tem apresentado após a pandemia frente aos demais mercados de aviação civil da América Latina. “O Brasil tem o maior mercado doméstico de passageiros da América do Sul e Caribe e é o que mais tem apresentado crescimento entre os principais países. Nossa aviação tem batido recordes no decorrer do ano em diversos indicadores do setor aéreo, tudo isso é fruto de políticas públicas acertadas e boa resposta dos setores econômicos”, indicou.



No mercado internacional, outubro também foi recorde histórico, com 2,3 milhões de passageiros e alta de 9,3% em relação a outubro passado. De janeiro a outubro de 2025, já são 23,5 milhões de viajantes, entre voos de fora do país e com destino internacional.



Os aeroportos mais movimentados do país, no acumulado do ano até outubro, considerando voos domésticos e internacional foram: Guarulhos (38,2 milhões), Congonhas (19,7 milhões), Galeão (14,2 milhões), Brasília (13,4 milhões), Confins (10,7 milhões), Campinas (10,6 milhões), Recife (8 milhões), Salvador (6,4 milhões), Porto Alegre (5,8 milhões) e Santos Dumont (4,9 milhões).



Assessoria Especial de Comunicação Social

Ministério de Portos e Aeroportos

Curtir isso: Curtir Carregando...