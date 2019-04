O que busca um jovem profissional talentoso

Pesquisa de uma consultoria global aponta as expectativas de trainees e as práticas adotadas pelas empresas para retê-los, o que tem se tornado desafio cada vez maior no mundo corporativo

Num cenário complexo, no qual a procura é maior que a oferta, selecionar os melhores talentos e retê-los é um desafio constante no mundo corporativo. Por outro lado, os jovens que buscam ingressar no mercado, além do nervosismo natural, alimentam expectativas quanto às oportunidades que a organização poderá oferecer.

Atenta a esse movimento, a Consultoria Lee Hecht Harrison (LHH) – especializada em transição de carreira e desenvolvimento de talentos – fez uma pesquisa com 111 trainees que atuam em grandes empresas brasileiras, entendo seus anseios, o que esperam das organizações e quais práticas elas têm adotado para o desenvolvimento desses profissionais.

De acordo com a consultora Maiti Junqueira, gerente de desenvolvimento de talentos da LHH, 26% dos entrevistados apontaram o desenho do programa de desenvolvimento como o motivo que mais pesou na escolha pela empresa que atua. Em seguida, para 17% deles, a reputação da empresa foi determinante para a escolha. “Isso demonstra que o jovem também está mais seletivo e atento ao que a empresa poderá proporcionar para a carreira dele em médio e longo prazos”, afirma Maiti, que coordenou o estudo.

Conforme Maiti, ao serem indagados sobre os motivos que os fazem seguir na empresa, 29% citaram os desafios constantes e 19% novamente lembraram-se do programa de desenvolvimento. “Nesse item um fator chamou atenção: 14% dos ouvidos citaram que a possibilidade de se tornar gestor era a razão que motiva permanecer na organização. Isso significa que a viabilidade do empreendedorismo é um atrativo considerado por esse público”, explica a consultora, acrescentando que 35% dos ouvidos apontaram o job rotation como primordial para o desenvolvimento como trainee.

CRESCIMENTO E RETENÇÃO

A consultora Maiti Junqueira, gerente de desenvolvimento de talentos da LHH, diz que importante identificar se os jovens estão sendo desafiados dentro das empresas

Para Maiti, na atualidade, a visão dos jovens talentos segue na direção de ser protagonista e não ser mais um dentro da companhia, o que significa um progresso no mercado de trabalho brasileiro, mostrando certa maturidade. “Isso ficou claro quando perguntamos quais iniciativas eles agregariam, caso pudessem redesenhar o programa de trainee da empresa. Mais de 60% citaram fóruns de discussão entre trainees e líderes. Parece ousado, mas é bem típico dessa geração”, diz a gerente, concluindo que 54% dos entrevistados afirmaram que a falta de expectativa de crescimento é o principal motivo que o faria a procurar outra colocação no mercado.

Nesse sentido, é essencial que as empresas tracem e invistam em programas de desenvolvimento e de coaching em grupo que contemplem as necessidades reais dos jovens nesse momento da carreira. “Além disso, é importante identificar se esses jovens estão sendo desafiados na medida certa, ou seja, se a empresa está proporcionando aos jovens profissionais momentos de flow (um estado mental em que a pessoa está totalmente imersa e envolvida no que está fazendo) ao longo de suas trajetórias. O que é importantíssimo para retenção.”

Na pesquisa, cerca de 25% dos entrevistados acreditam que o desenho do programa de trainee foi o fator mais importante para a tomada de decisão sobre qual empresa iniciar a carreira. Logo em seguida está o item reputação da empresa, mostrando o quanto é importante que a empresa se dedique ao desenho e planejamento do programa.

Em termos de ações de desenvolvimento, os jovens apontam como ações mais desejadas os programas de coaching e mentoring. A LHH oferece uma solução de coaching em grupo que está cada vez mais aderente a esse público. O processo de coaching em grupo tem apoiado os programas de jovens talentos não só alavancando o desenvolvimento de habilidades comportamentais, mas também sendo um processo poderoso para o ganho de musculatura e maturidade desses profissionais.

RAIO X

Qual o principal motivo que o fez escolher ser trainee em sua empresa?

26% – Desenho do programa de desenvolvimento

17% – Reputação da empresa

15% – Segmento do negócio

14% – Cultura da empresa

11% – Oportunidade de se tornar líder

7% – Oportunidade de carreira internacional

6% – Remuneração

3% – Outros

Qual o principal motivo que faria você procurar uma outra oportunidade de trabalho?

54% – Falta de expectativas de crescimento profissional

18% – Falta de desafios

7% – Quebra de confiança

6% – Falta de alinhamento com a cultura

6% – Remuneração

4% – Falta de investimento em ações de desenvolvimento e treinamentos

4% – Não me relacionar bem com meu gestor

3% – Reputação da empresa

1% – Outros

O que está sendo primordial para o seu desenvolvimento como trainee?

35% – Job rotation

25% – Projeto desafiador

23% – Contato com a alta liderança

13% – Atividade na área de negócio onde está alocado

2% – Treinamento em sala de aula ou virtuais

2% – Outros

Escolha até três ações de desenvolvimento que acredita que possam contribuir com aprimoramento de sua carreira?

45% – Programa de coaching

42% – Programa de mentoring

41% – Workshop sobre gestão de projetos

40% – Workshop sobre autoconhecimento

38% – Workshop sobre comunicação e influência

34% – Workshop sobre liderança do futuro

27% – Workshop sobre criatividade e inovação

21% – Workshop sobre protagonismo e carreira

4% – Workshop sobre trabalho em equipe

O que poderia melhorar em seu dia a dia na empresa?

57% – Ter mais trabalhos alinhados com a estratégia

54% – Ter mais líderes inspiradores

29% – Ter mais autonomia

28% – Ter mais clareza do propósito da empresa

25% – Ter mais contato com o gestor

8% – Outros

Estado de Minas