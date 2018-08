7 formas de demonstrar inteligência emocional em uma entrevista de emprego

Mostrar que você pode aprender com seus erros é uma das maneiras de evidenciar a habilidade aos recrutadores

Habilidades técnicas e conhecimentos consolidados são fatores importantes para conseguir um emprego. Outras características, no entanto, contribuem muito para que um candidato receba uma avaliação positiva dos profissionais de recursos humanos. Uma delas é a inteligência emocional. Em pesquisa da CareerBuilder feita com mais de 2,6 mil gerentes de contratação e responsáveis de RH, 71% desses profissionais disseram valorizar mais a inteligência emocional de um funcionário do que o QI. Os trabalhadores que dominam essa habilidade também têm chances maiores de serem promovidos, segundo 75% dos entrevistados pelo estudo.

No futuro, a inteligência emocional também será uma característica importante para que os profissionais possam se adaptar às novas formas de trabalho. O Fórum Econômico Mundial, no relatório “O Futuro dos Empregos”, classifica a inteligência emocional como uma das principais habilidades profissionais exigidas para 2020. Dada a importância da característica, é fundamental que o trabalhador consiga não apenas desenvolvê-la, mas também evidenciá-la durante uma entrevista de emprego. Pensando nisso, o site Fast Company listou sete formas de demonstrar essa habilidade em uma conversa com um recrutador.

Ouça ativamente

Prestar atenção no que você vai responder é importante, mas concentre toda a sua atenção na pergunta que está sendo feita. É preciso resistir ao desejo de responder imediatamente. Os entrevistadores preferem uma resposta cuidadosa do que uma imediata – a segunda pode indicar que você está oferecendo algo ensaiado. Se você ficar na dúvida sobre o que foi questionado, não hesite em perguntar ao recrutador.

