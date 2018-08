Exercício. Dicas para relaxar os músculos depois do treino

Uma das partes mais importantes para que os músculos recuperem do esforço é o banho

A parte do banho depois do treino pode trazer mais benefícios aos seus músculos do que pensa. Este momento que é muitas vezes uma rotina pode ajudá-lo a recuperar.

Porém, antes do da parte do banho, aproveite para fazer alongamentos. “Tem de fazer alongamentos antes dos músculos arrefecerem, o que demorara 30 a 40 minutos”, diz Jordan D. Metzl, médico especializado em medicina desportiva no Hospital Especial de Cirurgia em Nova Iorque, ao site Shape. Segundo Metzl, os alongamentos devem demorar entre cinco a dez minutos.

Depois passa para a parte do duche. Quantas vezes, depois do duche, parece que ainda está a suar como se tivesse acabado de sair de um sprint na passadeira? Para evitar isso, uma das coisas que deve ter em consideração é não ir logo para o duche. Ao esperar cinco minutos, o seu organismo desacelera e retoma o batimento cardíaco. Assim, o seu corpo irá arrefecer e diminuir a produção de suor.

