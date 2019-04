Empresas de grande porte contratam jovens talentos

Organização global do ramo de alimento e operadora de ferrovia abrem programas em busca de futuros líderes, com ambição de crescer, capacitação técnica e gestão de pessoas

A JBS acaba de lançar o seu Programa de Trainee 2019 voltado para a busca de profissionais recém-formados. Uma característica muito peculiar do processo é a descentralização, já que há oportunidades nas cidades de São Paulo, Andradina e Lins, no estado de São Paulo, além de Goiânia (GO) e Campo Grande (MS), na região Centro-Oeste.

As vagas são para profissionais com curso superior e bacharelado concluído entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018 em engenharia mecânica, engenharia de automação, engenharia elétrica, engenharia química, engenharia de alimentos, engenharia civil, engenharia de produção, logística, engenharia de manutenção, administração de empresas e farmácia.

O Programa de Trainee 2019 tem como propósito formar líderes para atuarem tanto na área industrial quanto na área corporativa, priorizando experiências práticas para que os jovens profissionais vivenciem o dia a dia da operação, tendo autonomia para tomar decisões e aprender a partir de treinamentos.

Detalhes sobre o programa

As inscrições para participação no programa já estão abertas e se encerram em 19 de maio. Após a conclusão das inscrições, o processo seletivo contará com testes on-line, videoselfie, dinâmica e entrevista presencial, além de avaliação pelo comitê de seleção da companhia.

Importante ressaltar que as vagas para cada localidade têm requisitos específicos para as áreas de formação, além de cursos complementares que serão diferenciais no momento da seleção dos concorrentes. Todas as informações estão disponíveis no site https://99jobs.com/.

Depois da finalização do processo seletivo, os profissionais contratados pelo programa passarão por treinamentos na companhia, que serão voltados para capacitação técnica e gestão de pessoas. Tudo para garantir a imersão dos profissionais nos preceitos da JBS. “O programa oferece oportunidade para que os selecionados sejam desenvolvidos dentro dos sete valores da JBS: atitude de dono, determinação, disciplina, disponibilidade, simplicidade, franqueza e humildade”, explica a gerente de desenvolvimento organizacional da área de RH, Fernanda Brum.

“Trata-se de uma série de comportamentos e atitudes que a empresa valoriza e que se transformou em um importante diferencial no mercado. Exatamente por isso, buscamos profissionais que já apresentem traços dessa personalidade e que demonstrem capacidade de absorver a cultura que buscamos disseminar em todos os níveis da companhia”, ressalta Fernanda.

O link para se inscrever no processo de seleção do Programa de Trainee JBS 2019 é: http://www.99jobs.com/jbs/jobs/41984-programa-de-trainee-jbs-2019?preview=true.

Programa Jovens Profissionais da Rumo

Já a Rumo busca talentos para assumir posições essenciais na logística brasileira. O programa Jovens Profissionais, criado pela concessionária, tem o objetivo de formar futuros líderes e especialistas. Esta é a última semana de inscrição: http://jovensprofissionaisrumo.randstad.com.br/. O cadastro on-line ficará disponível até 1º de maio.

Ao todo, são 16 vagas abertas para as áreas de finanças, engenharia, RH e tecnologia. O projeto envolve uma série de treinamentos durante os primeiros seis meses, focando na formação ampla do profissional.

São esperadas pessoas dinâmicas, com lógica apurada e grande ambição de crescer na carreira, para serem contratadas como especialistas e desenvolver suas habilidades dentro da companhia. Entre os requisitos, é preciso ter formação superior concluída, inglês fluente e disponibilidade para viagens e mudança.

Estado de Minas