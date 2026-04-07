Intercâmbio entre povos indígenas fortalece estratégias de restauração e defesa dos territórios

Encontro entre lideranças do Mato Grosso do Sul e do Maranhão promove troca de saberes, articula resistência e impulsiona a recuperação de áreas degradadas diante da ausência do Estado e da pressão do agronegócio

Uma longa viagem de quase três mil quilômetros levou um grupo de indígenas Guarani-Kaiowá do Mato Grosso do Sul rumo aos territórios indígenas Ka’apor e Guajajara, no Maranhão. Na jornada eram oito mulheres e um homem com expectativas bemparecidas. A viagem teve um objetivo claro: trocar saberes sobre proteção da natureza e fortalecer estratégias para restaurar territórios devastados. Para eles, o encontro também representou um sonho coletivo: ver novamente florestas em pé eterritórios livres. Uma paisagem que está apenas na memória dos anciãos Guarani-Kaiowá.

Os participantes vivem em áreas de retomada — territórios tradicionais em disputa, que são auto demarcados diante da ausência do Estado em garantir o território ancestral. No Mato Grosso do Sul, essas retomadas reivindicam o direito de existir emterras sagradas, hoje profundamente degradadas pelo avanço do agronegócio.

“O agro planta soja, milho, joga veneno. Devido a esse envenenamento, no nosso território já não existem mais plantas medicinais, já não existem mais árvores nativas, já não existe mais nascente, está secando. Tem algumas que já secarambastante, já não existem mais os peixes, o remédio. Muitas coisas estão gerando mais doenças, a gente está passando por mais problemas de saúde”, relata Clara Lúcia, indígena Guarani-Kaiowá.

Diante desse cenário, além da luta pelo reconhecimento e pela demarcação das terras, os Guarani-Kaiowá também enfrentam o desafio de recuperar o que foi destruído. A restauração biocultural dos territórios garante a proteção da terra e daságuas, fortalece a segurança alimentar nas aldeias, possibilita o acesso a plantas medicinais, protege os animais e contribui para o equilíbrio dos modos de vida e da espiritualidade.

Nas áreas de retomada, o cultivo da terra também tem um significado político. A presença de roças, viveiros e florestas em recuperação ajuda a legitimar as retomadas indígenas e pode ser considerada em processos judiciais dedemarcação.

Cerrado ameaçado

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, cobrindo cerca de 24% do território nacional, uma área de aproximadamente 2 milhões de km que atravessam 13 estados brasileiros. Um bioma vital para regulação hídrica. Por isso, é considerado ocoração das águas do Brasil. Dados do MapBiomas mostram que entre 1985 e 2024, o Cerrado perdeu 40,5 milhões de hectares de vegetação nativa, o equivalente a 28% de sua cobertura original.

A pesquisa também mostra que as atividades agropecuárias cresceram 74%, a área de pastagem 14,7 milhões de hectares, atingindo seu pico em 2007, com 54,5 milhões de hectares no mesmo período.

Apesar de ser considerada a savana mais biodiversa do mundo, mais da metade do Cerrado já foi desmatada, principalmente pela expansão do agronegócio. A devastação provoca desertificação, escassez de água e aumenta a vulnerabilidade social dascomunidades tradicionais que dependem do bioma.

“O nosso Cerrado foi todo devastado devido ao agro. A gente não tem mais as plantas nativas, as árvores e as frutas”, afirma Maristela.

Aliança entre Povos

Além das iniciativas de restauração, os povos indígenas têm fortalecido redes de articulação em âmbito nacional, promovendo encontros, intercâmbios e trocas de experiências. Essas conexões permitem compartilhar estratégias de resistência ereforçar a luta coletiva pelo direito à terra.

“A nossa luta e a luta deles são iguais. Porque a gente luta pelos nossos direitos às terras indígenas. A terra para nós é muito preciosa. A terra é a Mãe Terra, e nós não vivemos sem a terra. Nós não vivemos sem as águas”, afirma EditeGuarani.

Inspiradas nessa confluência entre povos, as mulheres Guarani-Kaiowá visitaram as Terras Indígenas Alto Turiaçu e Rio Pindaré, no Maranhão, onde foram recebidas pelos povos Ka’apor e Guajajara. O objetivo era conhecer experiências locais deproteção, conservação e restauração territorial.

O intercâmbio contou com apoio do Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), por meio do projeto Cerrativistas: Mulheres das Águas, implementado com recursos do Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF). O projeto promoveu umaformação voltada ao fortalecimento de lideranças de povos e comunidades tradicionais do Cerrado. Entre as 30 mulheres participantes do curso, cinco eram indígenas Guarani-Kaiowá, que desenvolveram projetos de coleta de sementes e produção de mudasvoltadas à restauração dos territórios onde vivem.

Aprendizados na floresta

Durante a visita ao Maranhão, as indígenas Guarani-Kaiowá caminharam por florestas nativas e áreas em processo de restauração, coletaram sementes e mudas, beberam água de cipó, se banharam em rios amazônicos e experimentaram açaí puro pelaprimeira vez.

“Eu vim para cá para conhecer a aldeia deles, a experiência deles, como eles têm trabalhado, como eles têm aquela vontade de reflorestar o que já tinham perdido. Para nós é uma experiência que vamos levar para o nosso estado. Lá no Mato Grossodo Sul, a nossa área é bem terra nua mesmo, não tem quase nada”, conta Ifigeninha Hirto Kaiowá.

Odenilda Hirto Kaiowá também destacou as estratégias de proteção territorial adotadas pelos Ka’apor.

“A preservação que eles fazem, o monitoramento, tudo isso eu vi lá. Quando as queimadas fizeram estrago, eles cuidaram e a floresta começou a nascer novamente.”

Para Maristela Aquino, do povo Guarani Nhandeva, a troca de experiências fortalece a luta coletiva.

“Essa experiência foi muito importante para a gente voltar para o Mato Grosso do Sul e entender que precisamos reforçar a luta. Apoiar os territórios de retomada, seja com sementes, seja ensinando a ter viveiros de mudas, porque o contexto aqui éoutro, é um contexto devastado.”

O intercâmbio também evidenciou diferenças entre os biomas. Enquanto os povos Ka’apor e Guajajara vivem na Amazônia, as retomadas Guarani-Kaiowá estão localizadas no Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil.

Espiritualidade e resistência

Entre os Guarani-Kaiowá, a relação com a terra envolve dimensões materiais e espirituais inseparáveis. A natureza é entendida como um conjunto de seres vivos e espirituais com os quais os humanos estabelecem relações de respeito, cuidado ereciprocidade.

A vida Guarani-Kaiowá está profundamente integrada ao ambiente natural, em sua sociabilidade que atravessa planos materiais e imateriais. Os seres que habitam essas duas dimensões interagem continuamente, em relações que expressam respeito einterdependência entre humanos, animais, plantas e demais elementos da natureza. Por isso, a restauração do lar dos Guarani-Kaiowá, o bioma Cerrado, vai além da recuperação de recursos naturais. Trata-se de reconstruir vínculos culturais eespirituais ligados ao Tekohá, o território onde a vida coletiva se organiza. Além do Cerrado, os Guarani-Kaiowá também ocupam a Mata Atlântica. Na dimensão espiritual, o Tekohá abrange a terra, as florestas, os campos, as águas, as plantas e osremédios da natureza.É nesse espaço que o modo de vida dos Guarani-Kaiowá se desenvolve e ganha sentido.

Nesse território, também se estabelece a relação com os Tekojara, os guardiões dos “modos de ser”. Essas entidades espirituais habitam diferentes planos, tangíveis e intangíveis – e cuidam dos elementos da natureza, como animais, vegetais,minerais, águas, organizando o equilíbrio do Tekohá, lugar onde a vida se expressa.

Banho nas águas do Rio Pindaré. Foto: Daniela Almeida Kaiowá/Acervo ISPN

“Nós precisamos do nosso território para continuar a cuidar da nossa natureza legítima, que é criada por deus, Tekojara, como falamos na minha língua. Por isso estamos saindo para defender”, explica o líder indígena, BonifácioReginaldo.

“Ka’aguy, na minha língua, mato, ele tem dono. Fizemos reza ali na frente para entrar aqui, pedindo proteção das matas. Tudo tem dono. Para cortar uma planta, pedimos permissão. Para retomarmos a terra também precisamos pedir para ele nos dar oterritório”, diz Bonifácio.

Essa dimensão espiritual, no entanto, tem enfrentado novas ameaças. De acordo com relatos de lideranças e organizações indígenas, a expansão de igrejas neopentecostais nas comunidades tem provocado conflitos religiosos e episódios deviolência contra casas de reza e lideranças espirituais.

“Aqui no Mato Grosso do Sul, as igrejas evangélicas vêm com muita força e desestruturam os territórios. É outro pensamento, outra forma de entender o mundo. Acaba apagando a memória dos ancestrais, das nossas rezadoras e rezadores”, relataMaristela.

Terras demarcadas também sofrem pressão

Mesmo em territórios já demarcados, a segurança não está garantida. Cacique Pedro Viana Guajajara, da aldeia Piçarra Preta,Terra Indígena Rio Pindaré, relata que as invasões continuam ocorrendo.

“Mesmo tendo o território demarcado, sempre tem frustrações. O pessoal quer invadir, entra dentro do território e causa angústia. Ainda vêm ataques.”

Nesse contexto, a troca de experiências entre diferentes povos se torna uma ferramenta importante de resistência frente à violência e o preconceito.

Juventude e futuro

Mulheres da Aldeia Piçarra Preta, no município de Bom Jardim, Maranhão. Foto: Daniela Almeida Kaiowá/Acervo ISPN

A juventude indígena também desempenha papel central nesse processo. Daniela Almeida Kaiowá, de 17 anos, viajou de avião pela primeira vez para participar do intercâmbio.

“As plantas que eu trouxe, açaí e outros, mandioca, eu já plantei também. Agora mesmo está chovendo. Já está dando, daqui a pouco já vai dar”, conta.

Para muitos jovens das retomadas, o contato com plantas nativas é algo recente, já que cresceram em áreas onde a vegetação original foi quase completamente destruída.

Plantar, nesses territórios, é um gesto de reconstrução. Significa restaurar a natureza, imaginar o futuro e reafirmar a permanência indígena na terra dos ancestrais. Restaurar para demarcar e demarcar para restaurar: essa é a simbiose quesustenta o futuro do Cerrado. A partir da restauração biocultural, do fortalecimento da juventude e das alianças entre povos, os Guarani-Kaiowá seguem abrindo caminhos de resistência.

“Nós, jovens, somos o futuro para as gerações. Devemos fortalecer nosso modo de viver e existir, levando força no lugar dos nossos anciãos, que já não estão mais aguentando. É a nossa vez de aprender mais para cuidar da natureza e dasflorestas”, afirma Manoela Almeida Kaiowá, também de 17 anos.

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