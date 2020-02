Concurso Agente de Saúde: 489 vagas para nível médio; Salário de até R$ 1.400

Oito prefeituras estão com novos certames em andamento. As remunerações variam entre R$ 1.250 e R$ 1.400. Confira como se inscrever.

Izaura Araújo

Boas notícias aos interessados em prestar concurso na área da saúde ainda em 2020! Oito prefeituras divulgaram editais para agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias e educação social. Para toda as funções, a escolaridade mínima exigida é o nível médio.

As remunerações variam entre R$ 1.250,00 e R$ 1.400,00. Ao todo, são oferecidas 489 oportunidades, destinadas aos seguintes estados: Pernambuco (PE), Minas Gerais (MG), São Paulo (SP), Espírito Santo (ES) e Bahia (BA). Confira agora mais informações sobre os concursos na área da saúde para 2020.

Veja também:

Teste negativo para coronavírus leva mais tripulantes a deixar navio

A criadora da primeira marchinha de carnaval, Chiquinha Gonzaga

Prefeitura do Recife PE

A prefeitura oferece 72 vagas efetivas para o cargo de agente comunitário de saúde, além da formação de cadastro reserva. Os aprovados desempenharão as atividades compatíveis com a função em uma carga horária de 40 horas semanais.

Salário: R$ 1.250,00

Inscrições: Até o dia 03 de março de 2020, pelo site do Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE);

Edital: Concurso agente comunitário de saúde PE 2020.

Prefeitura Timóteo MG

São oferecidas 47 vagas para agente comunitário de saúde e educador social. Os selecionados executarão as atividades compatíveis com suas funções em uma carga horária de 40 horas semanais.

Salário: R$ 1.343,93 para educador social e R$ 1.400 para agente comunitário de saúde;

Inscrições: Até o dia 02 de março de 2020, no site do Instituto Consulplan;

Edital: Concurso agente comunitário de saúde e educador social MG 2020.

Prefeitura Potim SP

O processo seletivo oferece 45 vagas imediatas, além de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas a agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias.

Salário: R$ 1.400,00 para ambos os cargos;

Inscrições: Entre os dias 02 e 17 de março de 2020, pelo site da banca organizadora, Reis & Reis Auditores;

Edital: Processo seletivo agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias SP 2020.

Veja mais no Edital Concursos Brasil

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...