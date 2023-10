Cia de dança Raízes Culturais vence em 1º lugar na categoria PRÊMIO COREOGRAFIA do Festival Internacional de dança da Amazônia/ FIDA 2023

Evento foi realizado no theatro da Paz em Belém/PA.

O FIDA – Festival Internacional de Dança da Amazônia é um evento consolidado que acontece desde 1994. Em 2023 aconteceu a 30° edição e reúne convidados especiais de vários estados e do exterior, tudo no intuito de aperfeiçoamento da arte da dança na região amazônica.

Nesta 30° edição, o Espetáculo artistico de danças populares “NOSSA GENTE”, foi o grande vencedor na categoria PRÊMIO COREOGRAFIA, destinado a dançarinos de outros estados.



Com a coreografia de NANNA BRITO a CIA de Dança RAÍZES CULTURAIS de Macapá, enfatiza os valores culturais e ambientais da Amazônia brasileira, sua abordagem reverencia a ancestralidade, a relação com floresta, a importância dos rios e a riqueza cultural que acompanha o amazônida (nortista), seja pertencente à cidade ou as localidades mais distantes.



Em todos os lugares as lembranças da nossa gente estão presentes. Em “NOSSA GENTE” fragmentos de danças e sons da floresta, atuam como importante veiculo de propagação, manutenção e fortalecimento dos valores artÍsticos e/ou ambientais da região Norte, e deste modo, atua de forma direta na formação e informação acerca da singularidade cultural da população que vive na imensidão da floresta amazōnica, acreditando que a DANÇA atua como um importante veículo para a construção da cidadania e exaltação da NOSSA GENTE.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...