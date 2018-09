Sebrae abre inscrições para ideias de negócios entrarem no mercado de forma rápida e consistente

O 1º ciclo do Programa de Pré-aceleração é aberto ao público em geral, empreendedores, potencial empreendedor e startup

Denyse Quintas

O Sebrae realiza evento de capacitação, intitulado Programa de Pré-Aceleração do Projeto Startup em Macapá. As atividades acontecem, em Macapá, entre os meses de setembro e dezembro de 2018, em formato de encontro, nos finais de semana, a cada 15 dias, e conta com o acompanhamento semanal da Empresa Startadora, de São Paulo. São encontros de alinhamento – Bootcamp e seis (6) encontros presenciais com temas específicos no segmento.

Segundo a getsora do Projeto Startup do Sebrae, Késsya Barros, o evento transforma ideias inovadoras em negócio de alto impacto, por meio de uma metodologia de capacitação intensiva, na qual os empreendedores vivenciam as diversas fases de desenvolvimento de uma startup, com a ajuda de mentor profissional especializado, que compartilha experiências em módulos práticos e mentorias.

Inscrições

As inscrições são online e devem ser realizadas de forma gratuita, pelo site www.sebrae.ap.com.br, até às 23h59, do dia 20 de setembro de 2018. O participante passa por uma entrevista para preencher uma das 200 vagas. O condutor do processo, é o mentor startup de São Paulo, Vinícius Machado.