FAS vai levar vozes, ideias e soluções da Amazônia para a COP28

Organização socioambiental e amazônica, a Fundação Amazônia Sustentável estará na Conferência do Clima da ONU 2023 com programação dedicada à prosperidade social e conservação do meio ambiente em combate à crise climática que assola a região

A 28ª Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas (COP28), que começa no próximo dia 30 de novembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, promete ser a mais importante edição da história. A crise climática, alertada há décadas pela ciência, é sentida como realidade ao redor do mundo, inclusive na Amazônia Brasileira, que vive uma seca histórica, com mortalidade da fauna local e isolamento de comunidades ribeirinhas, entre outros impactos. A situação crítica exige esforços coletivos e soluções globais que considerem as necessidades e perspectivas das pessoas mais atingidas pelas catástrofes socioambientais.

Representando vozes e visões de populações amazônidas, a Fundação Amazônia Sustentável anuncia sua participação na COP28 com um programa diverso e focado em ideias e soluções à crise climática que partem da Amazônia, casa da maior sociobiodiversidade do planeta.

“A Fundação Amazônia Sustentável irá à COP em Dubai levando as vozes das emergências climáticas na Amazônia profunda, em comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais”, afirma Victor Salviati, superintendente de Inovação e Desenvolvimento Institucional da FAS. “Nos últimos meses milhares de famílias Amazônidas tem sofrido pela seca — e essas mesmas famílias irão sofrer com cheias no meio de 2024. Este ciclo só tende a piorar. E a FAS também irá levar soluções, que incluem adaptação climática à bioeconomia, mecanismos de financiamento climático e garantia de direitos sociais”.

Confira, a seguir, a programação da FAS na COP28.

02 de dezembro – 15h às 16h15, horário de Dubai

Como dar escala à ação ambiental? Governança multinível na agenda climática brasileira

Local: Pavilhão Brasil – Auditório 02 – Zona Azul – Expo City Dubai

Organizações participantes: Fundação Amazônia Sustentável (FAS), CDP América Latina, Instituto Ethos, Climate Policy Initiative/PUC-Rio e Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEDEBS)

03 de dezembro – 15h às 16h15, horário de Dubai

REDD+ jurisdicional e mercado voluntário na Amazônia Brasileira: financiando a transição ecológica do Brasil

Local: Pavilhão Brasil – Auditório 01 – Zona Azul – Expo City Dubai

Organizações participantes: Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Mato Grosso (FEPOIMT), Instituto Centro de Vida (ICV), Emergent/Coalizão LEAF e Força-Tarefa dos Governadores sobre Clima e Florestas (GCF-TF)

08 de dezembro – 16h45 às 18h15, horário de Dubai

Parcerias para a COP30 e além: Construindo um legado para a região amazônica

Local: SE Sala 1, Zona Azul – Expo City Dubai

Organizações participantes: Instituto Igarapé, Instituto Arapyaú, Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Ministério da Fazenda.

O que é a COP28 e como acompanhar?

A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas é mais conhecida como COP. As conferências são espaços de reuniões entre essas nações para firmar compromissos, trocar experiências e criar soluções para o clima em uma esfera global. As COPs também são espaços para incidência de movimentos socioambientais e a comunidade científica apresentar suas demandas, questões e propostas para frear o avanço das mudanças climáticas.

A COP28 acontecerá entre os dias 30 novembro e 12 de dezembro na Expo City, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A organização do evento vai transmitir parte das sessões oficiais e programações paralelas no site (https://www.cop28.com/) e no canal oficial da COP28 no YouTube (https://www.youtube.com/@COP28UAEOfficial).

Para acompanhar discussões e temas-chave para a Amazônia na COP28, acompanhe a cobertura da FAS em https://fas-amazonia.org/ e pelo @fasamazonia no Instagram.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda. A FAS tem como missão contribuir para a conservação do bioma pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

