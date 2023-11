Governo do Amapá entrega licenças aos empreendedores selecionados em edital para atuarem no Trapiche Santa Inês

Foram delimitados 10 espaços para comercialização de produtos na área de contemplação turística, na orla de Macapá.

Como parte das ações de reestruturação de espaços públicos, o Governo do Amapá entregou as concessões de uso do espaço aos 10 empreendedores, selecionados por edital, para atuarem na comercialização de produtos e alimentos na área de contemplação turística e ambiental do Trapiche Santa Inês, às margens do Rio Amazonas, na orla de Macapá.

A entrega do documento e assinatura do termo de cessão, foram realizadas pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), nesta quarta-feira, 22, respeitando os critérios e as regras de uso do local, identificados através de pintura. O objetivo, além de fortalecer a economia, é garantir o ordenamento e mobilidade do ponto turístico, entregue para população em agosto de 2023.

A secretária do Turismo, Anne Monte, destacou que o processo garante tanto os deveres na utilização dos espaços como direitos, além de proporcionar o funcionamento adequado da área, oportunizando o fomento de negócios aliado ao monitoramento das atividades e manutenção da ordem no lugar.

“O Trapiche Santa Inês é um lugar turístico de passeio, de contemplação, e nós precisamos manter a mobilidade, o fluxo de passagem dos visitantes e do próprio estacionamento. Então, nós fizemos a seleção desses 10 profissionais, que atenderam os critérios definidos pelo edital, e terão a oportunidade de desenvolver suas atividades econômicas aliadas à preservação e cuidado do espaço”, pontuou a secretária.

A empreendedora Gizele Teixeira, de 26 anos, que trabalha há 7 anos com a venda de comidas típicas, ainda não tinha um ponto fixo para comercializar os produtos. Ela falou que essa é uma grande chance de divulgar e alavancar o próprio negócio.

“Ser contemplada, para atuar nesse espaço público, é uma grande oportunidade não só pra mim, mas para toda a minha família. Essa é a primeira chance real para poder contribuir com o estado também, pois não adianta só o ente público fazer a parte dele, se a gente não fizer a nossa. Nós temos um produto bom, com potencial para trabalhar no Trapiche, que é um lugar muito bom e bonito. A gente só tem a agradecer”, explicou Gizele.

O comerciante Claudiomar Silva, de 43 anos, que comercializa sorvete de fabricação própria, há 25 anos, conta que veio de Itaituba, no Pará, para o Amapá ainda muito jovem e desde então trabalha com o produto. O empreendedor destacou que entre os benefícios de ser contemplado, está o fato de poder colocar um preço adequado ao produto que ele fabrica de forma artesanal.

“Pra mim, foi um presente. Quando cheguei aqui, ainda era menor de idade, e hoje eu tenho meu próprio maquinário e vendia na rua, na minha bicicleta. Agora tenho um local pra fazer minhas vendas. Assim, eu vou poder agregar valor ao meu produto, já que estarei num espaço de turismo, eu posso colocar um valor justo”, disse Silva.

A área onde os empreendedores estarão atuando no Trapiche Santa Inês, que conta com portões de segurança e horário de funcionamento, foi definida através de sorteio e delimitada, próximo ao calçamento para evitar a invasão de outros espaços, como dos pisos com trilhas para deficientes visuais.

Consciência ambiental

Durante a entrega das licenças, foi reforçado aos empreendedores a importância da manutenção e limpeza da área no Trapiche Santa Inês, mantendo a responsabilidade ambiental de cada um. Também foi enfatizado que a venda é exclusivamente para comidas prontas, evitando riscos à população com o manuseio de equipamentos e produtos, como óleo quente.

Fiscalização e conscientização

Uma equipe da Setur fará a fiscalização diária, semanal e mensal, do Trapiche Santa Inês, para que o ambiente seja mantido limpo, organizado e em condições adequadas tanto para os trabalhadores quanto para os visitantes.

Por ser uma área de contemplação turística e ambiental, o Governo do Amapá tem realizado ações de conscientização para orientar sobre o uso do trapiche, especialmente quanto ao descarte correto do lixo.

Funcionamento e regras

As atividades dos empreendedores poderão funcionar todos os dias, das 17h às 23h, exceto durante programações culturais, quando o horário de funcionamento poderá acompanhar a duração do evento. Além disso, os profissionais devem aderir ao uso obrigatório de máscara e tocas ao manipular alimentos e são responsáveis por coletar todos os resíduos gerados por suas atividades.

Seleção por edital

Os profissionais que vão atuar nesses espaços foram selecionados por meio de um edital lançado em setembro, buscando garantir a qualidade e a diversidade dos produtos oferecidos aos visitantes e moradores no Trapiche Santa Inês.

SERVIÇO

Confira os horários do Trapiche do Santa Inês

Segunda a sexta-feira: 5h às 0h

Sábado e domingo: 5h às 2h

Foto: Jorge Júnior e Israel Cardoso/GEA—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

