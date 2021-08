LBV vai entregar doações para famílias em situação de vulnerabilidade social em Macapá

A Legião da Boa Vontade (LBV) vai realizar entrega de cestas de alimentos não perecíveis a famílias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas por organizações parceiras em Macapá. Elas também vão receber kits de limpeza e higiene para prevenção à Covid-19, além de kit de material pedagógico para as crianças. Ao todo, 935 famílias serão contempladas.

A iniciativa beneficiará economicamente as famílias, já que muitas delas não possuem sequer renda para a compra de alimentos, que dirá para os itens pedagógicos. O material escolar é um incentivo para que meninas e meninos possam continuar os estudos, buscando o aprendizado e a conquista dos seus sonhos, seja de forma presencial ou remota. Os alimentos vão complementar a refeição delas, e os produtos de limpeza e higiene é para que continuem se prevenindo do novo coronavírus.

As entregas serão realizadas nos dias 04 e 05 de agosto, de forma organizada (com horários marcados), para evitar aglomerações, respeitando o distanciamento social e todos os cuidados de higiene recomendados pelos órgãos de saúde. Vale ressaltar que as famílias já foram selecionadas.

Em todo o Brasil, a Campanha Diga SIM da LBV, tem como meta entregar, até agosto, nas cinco regiões do país, 104.176 mil cestas de alimentos; 311.346 mil litros de leite; 110.176 mil kits de higiene e de limpeza, 25.000 Kits pedagógicos; e ainda 20 mil cobertores para famílias que residem em regiões onde o inverno é mais rigoroso, além de continuar com todo atendimento em suas 82 unidades de atendimento.

Sendo assim, gostaríamos de contar com o apoio e a cobertura desta emissora nesta ação de solidariedade, colaborando desta forma na prestação de contas da LBV com a população da capital e do estado.

Serviço 1:

Evento: Entrega de kits pedagógicos

Data: 04/08/2021 ­­­­– Quarta-feira – Horário: Das 08h às 11h

Local: Escola Eunice das Chagas Fernandes de Sousa

Endereço: Rua Guanabara, 13, Pacoval – Macapá/AP

Serviço 2:

Evento: Entrega de cestas de alimentos e kits de material de limpeza e higiene

Data: 05/08/2021 ­­­­– Quinta-feira – Horário: Das 08h às 12H

Local: Associação Missionária Assistencial Fruto do Espírito- AMAFE

Endereço: AV. Equatorial, 1026, Jardim Marco Zero – Macapá/AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado