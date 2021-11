Feira da FAS oferece gratuitamente, domingo, atrações musicais, ações para crianças, gastronomia e Espaço Zen

Neste domingo, dia 21 de novembro, das 8h às 18h, será realizada a Feira da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), conhecida como Feira da FAS, com entrada gratuita. Serão 49 expositores, Espaço de Gastronomia, Espaço Verde com a venda de plantas e verduras, Espaço Kids com atividades para crianças e cinco atrações musicais.

Os expositores oferecerão produtos diversificados como artesanato, plantas, verduras, temperos, camisetas, quadros, artigos colecionáveis, acessórios e outros.

Já no Espaço de Gastronomia, o público poderá provar pratos da culinária regional, inclusive com opções para o café da manhã e almoço, além de outros produtos diferenciados, feitos de forma artesanal. Também será oferecida gratuitamente uma oficina de construção de Ponto de Entrega Voluntária (PEV) e a realização da inauguração da nova PEV da FAS.

O Espaço Kids, das 9h às 12h, terá o comando da artista e estudante de teatro, Mel Angeoles, que fará brincadeiras lúdicas, pinturas e outras ações gratuitas para as crianças. Às 10h, começa as apresentações da cantora e artista visual, Lorena Psique, com músicas abordando a temática infantil e tocadas no famoso ukulele azul, instrumento autoral feito pela artista.

A partir das 12h, começa a programação musical com a cantora Ana Carla Fernandes, jovem artista amazonense que faz um show intimista com voz e violão, e repertório à base de sucessos da MPB, rock, pop nacional e internacional.

Às 16h, a cantora Nay Souza agita a Feira da FAS com hits ecléticos e dançantes. Em seguida, às 17h, encerrando as apresentações culturais, terá o show da banda Pororoca Atômica, que já tem um público cativo na feira por mostrar um repertório vibrante e no estilo dos blocos de Carnaval.

Inspirado no poderoso fenômeno natural produzido pelo encontro das correntes fluviais com as águas oceânicas, o Pororoca Atômica é formado por artistas do Movimento Cultural Pirão-AM e se destaca com músicas de marchinhas e pela releitura de canções famosas.

Sobre a Feira da FAS

A Feira da FAS retorna presencialmente após a paralisação em março de 2020 por conta da pandemia de Covid-19. Na entrada da feira será solicitado o uso de máscara facial e a carteira de vacinação com a comprovação das duas doses ou dose única. Também haverá medidas de distanciamento social e a disponibilização de álcool gel.

“Vamos realizar uma feira vibrante, especial e com atividades para garantir a diversão de toda família, sempre respeitando o protocolo de prevenção contra Covid-19. É um evento que fomenta a economia verde e criativa, que apoia os pequenos empreendedores, tudo alinhado à ações de sustentabilidade”, afirmou a coordenadora do Programa Cidades Sustentáveis da FAS e responsável pela realização da feira, Cristine Rescarolli.

A Feira da FAS é realizada na sede da instituição, localizada na rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez. O local tem bicicletário para quem for de bicicleta e ainda é pet friendly, com acesso liberado para pets.

