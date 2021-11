Destilaria de óleos essenciais inaugura no Amazonas, gerando renda e negócios de forma sustentável

Uma iniciativa que está sendo desenvolvida no coração da Amazônia, próximo ao município de Itacoatiara, a 176 quilômetros de Manaus, pode ser um novo caminho para incentivar a produção de pau-rosa no Brasil, uma planta nativa presente na lista de espécies ameaçadas de extinção.

É a usina de extração de óleos essenciais da Kaapi Fragrâncias que, depois de oito anos cultivando e pesquisando pau-rosa na região, iniciará sua operação, a partir da procriam semana, no dia 24 de novembro, com a previsão de processar até 300 toneladas de material vegetal por ano, podendo aumentar essa capacidade em até cinco vezes conforme a oferta de material originário das comunidades parceiras.

Localizada na Fazenda Simpatia, no quilômetro 235,5 da estrada AM-010, a aproximadamente 40 minutos de Itacoatiara, a usina é uma esperança de incentivo à produção local, além da geração de renda e emprego. A Kaapi, inicialmente, fará a extração de óleos essenciais de pau-rosa, louro rosa, capim santo e priprioca. Tudo rigorosamente feito a partir de um sistema de manejo sustentável, que respeita a floresta e a conservação ambiental.

Aproximadamente R$ 4 milhões foram investidos na construção da usina, que possui três mil metros quadrados, além de R$ 2 milhões no plantio, em uma área de 17 hectares.

“Um dos principais destaques dessa destilaria é a extração do óleo essencial de pau-rosa a partir de galhos e folhas. Trata-se de um modelo de negócio sustentável que pretende ser um modelo inspirador para outros empreendedores na região.”, afirma Eduardo Mattoso, um dos idealizadores do projeto e responsável pela Kaapi.

Segundo ele, a unidade no Amazonas também incentivará o plantio de outras espécies produtoras de óleos essenciais, por meio de parcerias com produtores locais e com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas (IDAM).

“O apoio do IDAM é fundamental para alcançarmos um número significativo de pequenos produtores e orientá-los corretamente quanto ao manejo adequado, tanto do pau-rosa como das demais espécies aromáticas que compõe o projeto. É um planejamento a médio e longo prazo. Portanto, aqueles que se interessam em aprender a cultivar plantas aromáticas em um modelo de agricultura sustentável e ter garantia de venda da sua produção, podem conversar conosco”, declara Eduardo.

Sobre a Kaapi

Com sede em Campinas (SP), a Kaapi Fragrâncias desenvolve uma série de produtos e serviços de excelência em diversos mercados como perfumaria fina, cosméticos, fragrâncias para ambientes, produtos para pets, saneantes e outros.

A paixão pelo Brasil, o respeito pelas pessoas e pela natureza são os valores fundamentais que guiam as ações da Kaapi na construção de uma sociedade mais justa e sustentável.

