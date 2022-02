Eventos acima de 500 pessoas em Macapá devem exigir segunda dose da vacina contra Covid-19

Além da vacinação, o decreto exige teste negativo para o vírus. Decreto municipal foi publicado nesta terça-feira.

Eventos de lazer como shows, congressos e jogos em Macapá, com público acima de 500 pessoas, devem exigir a apresentação de um comprovante de vacinação contra Covid-19 para acesso aos locais. A medida foi adotada em decreto publicado nesta terça-feira (1) pela Prefeitura.

O decreto municipal de nº 392 de 2022 determina novas condições para a participação, que agora, em cada estabelecimento ou evento, seja cobrado o comprovante do esquema vacinal com duas doses dos imunizantes contra o coronavírus, além de testagem com resultado negativo realizado em 72 horas antes do evento.

A comprovação poderá ser feita através do cartão de vacinação ou comprovante emitido pela plataforma ConecteSUS, de maneira digital. Além do comprovante, deve ser apresentado um documento oficial com foto.

