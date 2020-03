Campanha de vacinação contra gripe para idosos segue até 16 de abril

Mais de 6 mil foram vacinados no primeiro dia de ação em Macapá.

A Prefeitura de Macapá deu iniciou à Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, nesta segunda-feira, 23. O primeiro grupo prioritário a receber as doses é o de idosos acima de 60 anos, que terão até o dia 16 de abril para procurar o ponto de vacinação mais próximo de sua residência. Durante o primeiro dia, 6.762 idosos foram imunizados contra a gripe.

Este ano, a campanha tem uma estratégia diferenciada, acontece fora das unidades de saúde. Para evitar aglomerações, a vacinação é realizada nas quadras de 21 escolas municipais, com limite de atendimento de 90 pessoas por turno. “Estamos tomando todas as precauções para não criar aglomerações. Além da vacina ser realizada em local aberto e arejado, limitamos a quantidade de doses por turno. Ainda teremos mais três semanas de campanha e todos os idosos serão imunizados. Por isso, pedimos para que não cheguem cedo e nem se aglomerem em filas, pois o atendimento só acontece a partir das 9h”, explica a coordenadora de Imunização de Macapá, Jorsette Cantuária.

Paralelo à vacinação nas escolas, mais três pontos drive-thru serão disponibilizados nesta terça-feira, 24, para os idosos com dificuldade de locomoção: um na Praça do Barão, outro na Praça do Forte e o último na rodovia do Curiaú, todos com atendimento das 9h às 18h. Já as Equipes de Saúde da Família farão a administração das doses nos pacientes acamados, dentro de suas áreas de cobertura.

A vacina, composta por vírus inativado, é trivalente e protege contra os três vírus que mais circularam no hemisfério sul em 2019: Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2).

Confira, de acordo com a unidade de saúde de referência, o ponto de vacinação:

UBS Álvaro Correa – EMEF Josafá Aires da Costa

UBS Infraero II – EMEF Vera Lúcia Pinon

UBS Marcelo Cândia – EMEF Jardim Felicidade

UBS Novo Horizonte – EMEF Raimunda da Silva Virgulino

UBS Pacoval – EMEF Eunice das Chagas

UBS Perpétuo Socorro – EMEF Maestro Miguel

UBS Cidade Nova – EMEI Ana Cristina Ramos Brito

UBS São Pedro – EMEF Amapá

UBS Rubim Aronovitch – EMEF Antônio Barbosa

UBS Rosa Moita – EMEF Aracy Nascimento

UBS Coração – EMEF Goiás

UBS Marabaixo – EMEF Raimunda de Lima Guedes

UBS Raimundo Hozanan –EMEF Paraíso das Acácias

UBS Congós – EMEF Elita Nunes Melo

UBS Lélio Silva – EMEF Roraima

UBS Pedrinhas – EMEF Wilson Malcher

UBS Leozildo Fontoura – EMEF Maria Bernadete Nascimento

Policlínica Unifap – EMEF Neusona

UBS Pedro Barros – EMEF Caetano Dias Tomaz

UBS Brasil Novo – EMEF Maria Cavalcante de Azevedo Picanço

