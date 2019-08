Prefeitura de Macapá e Estado alinham parceria para fortalecer ensino fundamental básico

Fortalecer e valorizar ainda mais a educação básica. Foi com essa proposta que o prefeito de Macapá, Clécio Luís, recebeu a secretária de Estado da Educação, Goreth Souza, nesta terça-feira, 27, no gabinete da Prefeitura de Macapá, para alinhar ações que coloquem a educação básica no topo e, assim, consequentemente, isso reflita de maneira positiva no ensino médio, que é gerenciado pelo Governo Estadual.

Prefeitura e governo debateram medidas para fortalecer a política de alfabetização dos anos iniciais entre Município e Estado, por meio do Programa de Alfabetização; formação de professores; cessão de servidores e municipalização das escolas dos distritos. O prefeito Clécio Luís disse que é primordial criar uma dinâmica para a educação básica, que é fundamental para o desenvolvimento das crianças.

“Estamos aqui para adotar mais metas relevantes que irão melhorar o ensino fundamental, como, por exemplo, a formação de professores. Além disso, o Município já tem adotado ações com o mesmo objetivo, são elas: avaliação de aprendizagem, o ‘Avalia Macapá’; ensino híbrido; ensino de robótica, xadrez, música dentro de escolas, que são ações eminentemente municipais; ensino por rotação e capacitação em metodologias ativas exclusivas para os professores da rede municipal de ensino. Para reforçar essa política, fizemos o concurso da Educação e, no nosso edital, estavam previstas 300 vagas para o preenchimento do quadro de professores, mas já chamamos 548, 248 além do previsto. Tudo para executar melhor essa política”, explicou Clécio Luís.

A secretária Goreth Souza frisou que a educação será sim fortalecida e que o Município pode contar com o apoio do Estado. “Concordo com o prefeito, temos que fortalecer a educação na base, para que esses alunos possam chegar ao ensino médio de forma melhor, mais preparados. É importante também investir na qualificação destes profissionais da educação, pois mais de 70% têm pós-graduação. Aproveitar a ocasião e parabenizar a gestão municipal pelo comprometimento com a educação básica de Macapá”, ressaltou.

“A partir desta reunião, ficará estabelecido um cronograma para metas que serão traçadas dentro da política da educação estadual e municipal para melhorar o ensino de alfabetização dos anos iniciais das crianças. Saímos daqui já com data definida para reunirmos semanalmente e colocarmos em prática essa parceria em favor de um ensino fundamental com mais qualidade”, enfatizou a secretária municipal de Educação, Sandra Casimiro.

Estiveram presentes no encontro os secretários municipais de Governadoria, Jorge Pires; de Obras, David Covre; de Gabinete do prefeito, Sérgio Lemos; o subprocurador de Macapá, Augusto Almeida e a coordenadora de Comunicação, Ilziane Launé; o secretário de Estado da Infraestrutura, Benedito Conceição; secretário adjunto de Gestão de Pessoas, Ozeias Salviano e Terezinha Ferreira, chefe de Gabinete da Seed.

Lilian Monteiro

