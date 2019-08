Macapá terá voo direto para Recife da Azul a partir de outubro

A companhia vai usar nestes voos entre as duas capitais os jatos da Embraer modelo 195 com 118 assentos e equipados com tv ao vivo.

A companhia Azul vai oferecer voo direto de Macapá para Recife a partir de 12 de outubro deste ano. A venda das passagens desta nova frequência começa nesta quarta-feira (28/08). Os voos diretos entre as duas capitais serão operados aos sábados com decolagem do Recife às 14h e chegada às 16h55 em Macapá.

O voo de retorno parte da capital do Amapá às 17h35 e com chegada no Recife por volta das 20h30. A Azul vai usar nestes voos os jatos da Embraer 195 com 118 assentos. Essas aeronaves são equipadas com tv ao vivo.

A Gol terá a partir de 1° de novembro deste ano frequência diária entre Macapá, no Amapá, e Belém, no Pará. O novo voo foi criado após decisão do governo do Amapá de reduzir, em abril deste ano, o ICMS do querosene de aviação no estado. As passagens destes novos voos já estão sendo vendidas no site da Gol.

A nova operação complementa outros quatro voos semanais oferecidos pela Companhia, totalizando 12 frequências por semana entre Macapá e Belém. Entre as duas capitais oferecem voos as companhias Gol, LATAM e Azul, o que garante viagem barata de avião.

A Gol informou que vai manter quatro operações semanais que partem da capital amapaense com destino à cidade de Brasília.

