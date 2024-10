Dia Mundial da Limpeza retira mais de 1.256 toneladas de resíduos e gera a economia de R$ 11.124.000

A mobilização reuniu 618 mil pessoas em todo o Brasil e obteve 1.854.000 horas em trabalho voluntário

Os resultados do 7º Dia Mundial da Limpeza (20 de setembro) no Brasil contabilizaram 618 mil pessoas reunidas para retirar mais de 1.256 toneladas de resíduos nas cidades, parques, praias, rios e mangues, dentre outros espaços de acúmulos como terrenos baldios. Segundo o relatório do Instituto Limpa Brasil, responsável pela mobilização no país, houve a contribuição de 1.854.000 horas em trabalho voluntário que gerou R$ 11.124.000 em economia para os cofres públicos com base nas horas de voluntariado.



De acordo com Edilainne Pereira, Diretora Executiva do Instituto Limpa Brasil, a mobilização esteve diante do período eleitoral que impactou de forma significativa em uma participação menor do setor público. “Contudo, mesmo com isso, as ações deste ano obtiveram o aumento de 3% em comparação com os números alcançados no mesmo período do ano passado”, expôs.



Como a data que está fixada no calendário oficial da Organização das Nações Unidas (ONU) caiu em uma sexta-feira, houve as ações prolongadas no final de semana, contemplando também os dias 21 e 22 de setembro.



Edilainne disse que o número de colaboradores de 2024 é equivalente a 0.29% da população brasileira, sendo que a meta mundial é que em cada país alcance 5% da população. “Mas, para o Brasil alcançar essa meta, significa engajar 10 milhões de participantes aproximadamente, um número equivalente à população de alguns pequenos países. Então, não podemos ignorar o equitativo correspondente”, explica Edilainne.



Dessa maneira, segundo ela, no Brasil pode-se comemorar o aumento do número de participantes, ainda que não se tenha alcançado a meta, pois mesmo com o período eleitoral houve o aumento. “E ainda aguardamos os cálculos das estimativas de impacto em mídia, que refere-se a divulgação da mobilização para atrair novos voluntários. Sem se esquecer da apuração da compensação de CO2 que é tão estimada neste momento em todo o mundo, diante dos enfrentamentos climáticos no globo terrestre”, ressalta.



Para se ter uma ideia da mobilização ocorrida no país, na abertura realizada em São Paulo, estiveram presentes: Marta Rocha, fundadora do movimento Limpa Brasil Let´s do It! no Brasil; ⁠Tião Santos, presidente do Movimento Eu Sou Catador (MESC); ⁠Bruno Kim, presidente da Associação Brasileira dos Coreanos; ⁠Cinthia Kim, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Vestuário; Raíssa Kill, da Unidade Políticas Públicas e Relações Governamentais e coordenadora de Inclusão Produtiva do Sebrae-SP; Patricio Gomes Moreira, coordenador do P Programa Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS) da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo; Gabriel Bovenzo, representante da Fundação Internacional de Comunicação (FIC); além do senhor Jin-weon Chae, Cônsul Geral da República da Coreia; ⁠Osmário Ferreira, Secretário Executivo de Limpeza Urbana (SELIMP); ⁠Luciana Feldman, Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas (SECLIMA); ⁠Armando Junior, Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico e Trabalho; e Edilainne de Oliveira Muniz Fernandes Pereira, Diretora Executiva do Instituto Limpa Brasil.



É importante lembrar que o Dia Mundial da Limpeza é coordenado globalmente pelo Let’s do It World, com sede na Estônia. E no Brasil representado pelo Instituto Limpa Brasil, com o primeiro ano de apoio institucional do ONU Habitat Brasil para a campanha nacional. O movimento global Let’s do It é credenciado no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e tem a parceria com a Assembleia Ambiental das Nações Unidas (UNEA).



Neste ano, a ação contou, pela primeira vez, com o patrocínio nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae em 9 estados: Amapá, Pernambuco, Paraíba, Roraima, Alagoas, Ceará, Bahia, São Paulo e Mato Grosso. Além disso, também recebe o patrocínio nacional da Philip Morris Brasil e a mobilização nacional da Solar Coca-Cola, Decathlon, Grupo Com Atitude e do Movimento Nacional Eu Sou Catador (MESC).



Diversas instituições estão também apoiaram nacionalmente a mobilização deste ano entre eles a Associação Brasileira de Municípios (ABM), Algar Telecom, ABICOM – Associação Brasileira de Biopolímeros Compostáveis e Compostagem, Beegreen, Beach Park, Earthday América do Sul, Ecoimbé, Fundação Internacional de Comunicação (FIC), Graça em Ação, Grupo Escoteiros do Brasil, Grupo Ser Educacional, Grupo Mulheres do Brasil, Malala Filmes, Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM-Brasil), Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas de São Paulo (Seclima), Secretaria Executiva de Limpeza Urbana de São Paulo (Selimp), SEAC-MS, Transpetro, UP Brasil e World Wellness Weekend Brasil.

Sobre o Instituto Limpa Brasil:



O Instituto Limpa Brasil é o representante oficial no Brasil do Let´s do It, maior movimento de mobilização mundial em defesa do descarte adequado de resíduos que já atraiu mais de 91 milhões de voluntários, equivalente a 1.1% da população mundial em ações de limpeza em mais de 211 países, com a meta de chegar a 5%. No Brasil, já impactou 1,7 milhões de pessoas em mais de 1.200 municípios e espera realizar muito mais na próxima edição do World Cleanup Day, que será realizada em 20 de setembro.



Fundado em 2010 pela empresa Atitude Brasil, é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão: Promover educação e mobilização pública, de forma democrática e inclusiva, para erradicar o descarte inadequado dos resíduos restaurando o meio ambiente, construindo uma cultura de reciclagem, consumo consciente, produções responsáveis, economia circular, gerando renda para catadores de materiais recicláveis. A ONG realiza Programas e Projetos integrados que envolvem a sociedade civil, o setor privado e os órgãos do governo. As ações contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável cumprindo com metas da Governança Sustentável.

