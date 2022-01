Caminhoneira e youtuber Aline Füchter Ouriques sofre acidente em MT

Aline e a amiga Lauren Borges Matheus, que também estava na colisão na BR-174, passam bem

A caminhoneira e youtuber catarinense Aline Füchter Ouriques sofreu um acidente no estado do Mato Grosso.

O caminhão, dirigido pela influenciadora, teria colidido com um veículo no sentido contrário na BR-174, entre as cidades de Porto Esperidião e Pontes e Lacerda, segundo publicação do Jornal O Globo.

Lauren Borges Matheus, amiga de Aline que também estava presente no acidente, informou pelas redes sociais que as duas passam bem. Segundo Lauren, a amiga passou por uma cirurgia no braço.

“Estamos bem. Estamos vivas. Deus nos livrou do pior. Não consigo responder todas as mensagens pois estou em comunicação com a minha família”, comunicou por meio do story do Instagram.

Aline Füchter Ouriques é famosa pelo canal de mesmo nome no Youtube, onde ela publica vídeos sobre suas viagens transportando cargas pelo Brasil.

