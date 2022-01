Governador do Pará testa positivo para Covid-19 pela segunda vez

Helder Barbalho (MDB) afirmou que ele e a esposa estão bem e isolados

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e sua esposa Daniela Barbalho testaram positivo para Covid-19. Helder anunciou o resultado do teste nesta quinta-feira (13), pelas redes sociais.

“Estamos bem, mas vamos permanecer em isolamento, cumprindo as recomendações médicas. Seguirei trabalhando pelo nosso Pará de casa”, escreveu o governador do estado em seu perfil do Twitter.https://053f64268b9447286a6d25e72f08d9f5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Lula critica postura de Bolsonaro com a pandemia e o compara a líder da seita

Acabo de receber o resultado do teste que eu e @DanielaBarbalho fizemos hoje novamente. O resultado deu positivo para a Covid-19. Estamos bem, mas vamos permanecer em isolamento cumprindo as recomendações médicas. Seguirei trabalhando pelo nosso Pará de casa. pic.twitter.com/NYVmXypS2U — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 13, 2022

Esta é a segunda vez que Helder testa positivo para Covid-19. Ele havia contraído a doença em abril de 2021, e não apresentou sintomas na época.

Na quarta-feira, também foram diagnosticados com Covid-19 a ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB), e o senador Fabiano Contarato (PT) e o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR).

