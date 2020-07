Webinar Correios destaca a Inteligência de Geomarketing no envio de Mala Direta

No cenário de pandemia, os Correios reforçam o potencial da Inteligência de Geomarketing Endereçada, agregada à Mala Direta, como uma ferramenta capaz de alavancar negócios dos mais diferentes segmentos produtivos. Para mostrar o diferencial desta solução, a empresa divulga, nesta quarta-feira (29), às 15h, um novo conteúdo explorando várias vantagens do serviço. O material será publicado no formato de webinar, no canal oficial da empresa no YouTube.

A iniciativa permite a pequenos, médios e grandes empreendedores o alcance de potenciais clientes para novos negócios, ao enviarem a propaganda certa com mais precisão e aproveitando melhor os recursos de comunicação.

Para contratar o novo serviço, basta o cliente acessar a plataforma, no site dos Correios, utilizando o ID Correios. No sistema, serão filtrados os segmentos de público e as regiões geográficas desejadas. Os dados estão divididos em 22 segmentos de comércio e oito características diferentes de residências, além de informações mais refinadas, que permitem um recorte mais adequado do público-alvo. A ferramenta também calcula a quantidade de endereços e define o tamanho da campanha – quantidade de peças e investimento estimado – o que facilita muito a preparação da divulgação a ser feita pela Mala Direta.



Os Correios já criaram uma base de 17 milhões de endereços em 160 cidades dentro das 14 maiores regiões metropolitanas do país. A base equivale a 30% de todos os endereços do Brasil e a mais de 40% do PIB. A expectativa é que a base seja expandida e acrescentados mais 15 milhões de endereços.

Novos tempos, novos negócios – A apresentação deste conteúdo é mais uma iniciativa do programa AproxiME, pacote de soluções lançado pelos Correios com o objetivo de apoiar empreendedores no fortalecimento e desenvolvimento de seus negócios, frente à tendência de aceleração do consumo digital. A partir desta edição, o Programa trará inovações no formato, apresentando novos conteúdos no canal oficial da empresa.

A oferta do serviço Inteligência de Geomarketing, agregada à Mala Direta, só é possível devido à presença dos Correios em todo o Brasil. Diariamente, nossos carteiros percorrem milhares de residências e estabelecimentos comerciais, possibilitando o mapeamento do perfil de todos esses endereços. A empresa permanece atenta às oportunidades do mercado que podem ajudar os empreendedores brasileiros a fazerem uma comunicação ágil, dirigida e assertiva aos seus públicos e clientes.

Serviço

Webinar Correios – AproxiME – Inteligência de Geomarketing: mais assertividade na comunicação

Data: 29/7/2020, quarta-feira

Horário: 15h (horário de Brasília/DF)

Assista no canal dos Correios no YouTube

