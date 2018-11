Câncer de próstata costuma ser silencioso; saiba como se prevenir

Exame de toque precisa ser feito anualmente alertam médicos; 156 homens morreram em Salvador este ano

Basta sentir uma dorzinha ou notar algo estranho no corpo, que muita gente corre para a internet em busca de um diagnóstico. Mas é preciso ter muito cuidado com essa atitude, principalmente no caso de câncer de próstata, doença que costuma ser silenciosa.

Em homenagem ao Novembro Azul, campanha de conscientização na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata, o CORREIO conversou com profissionais para esclarecer as principais dúvidas sobre os sintomas da doença – em 2017, foram 2.624 casos deste tipo de tumor maligno na Bahia, ou seja, sete registros por dia.

O exame anual é fundamental para homens a partir de 50 anos, ou 45, caso haja histórico na família ou seja um paciente negro, que apresentam risco maior de manifestar a doença, explica o oncologista clínico Vinicius Carrera, da Clínica AMO (Assistência Multidisciplinar em Oncologia).

