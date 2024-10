Governo do Amapá e parceiros realizam abertura da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Nesta quarta-feira, 16, o Governo do Amapá e parceiros realizam a cerimônia de abertura da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem como tema “Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais”. O evento terá quatro dias de programação, com palestras, oficinas, minicursos, exposições, apresentações culturais e outras atividades de promoção da ciência.

A Semana Nacional é o maior evento de divulgação científica do país e, este ano, busca incentivar o reconhecimento, valorização e proteção a biodiversidade dos biomas brasileiros e a riqueza dos conhecimentos tradicionais das comunidades que neles habitam.

A programação vai reunir a comunidade científica, professores, pesquisadores, estudantes e o público em geral, para diálogo e reflexão, destacando não apenas a biodiversidade, mas também a diversidade cultural.

