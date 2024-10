5 formas de garantir estabilidade financeira na aposentadoria

Garantir estabilidade financeira, na aposentadoria, não é uma tarefa fácil, mas existem formas de conseguir isso

Ter uma boa aposentadoria é um objetivo que muitos brasileiros percorrem até a hora de se aposentar. Muitos, com bons empregos, conseguem garantir a estabilidade financeira na aposentadoria através de um bom salário. Já outros, como quem não teve a oportunidade de estudar ou de conseguir um emprego bem remunerado, acabam ficando com o mínimo da aposentadoria, conseguindo apenas sobreviver em vez de finalmente “começar” a viver a melhor idade.

Mas, claro, sempre há uma forma de contornar esse cenário e, assim, conseguir garantir estabilidade financeira na aposentadoria, seja através de investimento, seja por meio do empréstimo para aposentado. Afinal, viver de maneira tranquila, sem o estresse constante de contas e despesas acumuladas, é o que todos queremos quando finalmente decidimos pendurar as chuteiras.

Planejamento previdenciário

Quando o assunto é aposentadoria, quanto mais cedo a pessoa começar a pensar nisso, mais tranquilo será o seu futuro. O planejamento previdenciário é a base de uma boa aposentadoria.

O INSS é uma alternativa básica para a maioria dos brasileiros, mas, dependendo do seu estilo de vida, pode ser interessante complementar essa previdência com um plano privado. Muitos optam por fazer esse complemento para garantir uma renda maior no futuro. O importante é avaliar as opções e começar o quanto antes a correr atrás disso.

Controle de despesas

A segunda forma de garantir estabilidade na aposentadoria é sempre manter as contas em dia. Já foi comprovado que o controle de despesas é uma das formas mais eficazes de proteger suas finanças a longo prazo. Portanto, quem ainda não faz um orçamento mensal detalhado, precisa começar a colocar a calculadora do celular para funcionar.

Liste todas as suas despesas fixas e variáveis e veja onde é possível cortar gastos desnecessários. Pequenas economias mensais podem fazer uma grande diferença no futuro. E mais importante: evite endividamentos que não sejam absolutamente necessários. Dívidas altas podem comprometer sua renda na aposentadoria, deixando você sem margem de manobra para emergências.

Reserva de emergência

Ter uma reserva de emergência é fundamental tanto agora quanto na aposentadoria. Esse dinheiro serve como uma emergência para momentos inesperados. O ideal é que essa reserva cubra pelo menos seis meses do seu custo de vida. Manter essa reserva é ainda mais importante para quem está aposentado, já que, nessa fase da vida, a renda costuma ser fixa e não há muitas oportunidades de aumentar ganhos.

Portanto, comece a construir uma reserva o quanto antes e, sempre que possível, reponha o que for usado. Isso traz segurança e tranquilidade para eventuais imprevistos.

Empréstimo consignado

O empréstimo consignado é uma das opções de crédito mais vantajosas para quem já está aposentado. Nesse tipo de empréstimo, o consumidor possui taxas bem em conta, diferente de qualquer outro tipo de empréstimo.

Mas é importante usar o consignado com responsabilidade. Ele pode ser útil para quitar dívidas com juros mais altos, como o rotativo do cartão de crédito, ou para enfrentar uma emergência. O cuidado aqui é não comprometer grande parte da sua renda mensal com as parcelas, pois isso pode atrapalhar seu orçamento a longo prazo.

Usando cartão da forma certa

Além do empréstimo consignado, muitos aposentados têm acesso ao cartão de crédito consignado, que funciona de forma similar: o valor mínimo da fatura é descontado diretamente do benefício do INSS. A vantagem é que as taxas de juros são bem mais baixas do que as de um cartão de crédito comum.

No entanto, o uso desse cartão deve ser consciente. Ele pode ser um aliado em momentos de necessidade, mas é preciso evitar o acúmulo de gastos. Sempre tente pagar a fatura integral para não cair na armadilha dos juros. O cartão consignado pode ser uma boa opção, mas como qualquer outro tipo de crédito exige cautela.

