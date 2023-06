Nova Sala Sensorial do Creap reforça atendimentos de terapia ocupacional para crianças e adolescentes

Espaço começou a funcionar nesta segunda-feira, 5, para pacientes com alterações intelectuais, como paralisia cerebral e Transtorno do Espectro Autista.

A Sala de Integração Sensorial do Centro Reabilitação do Amapá (Creap) começou a funcionar nesta segunda-feira, 5. O novo espaço dá suporte para atendimentos de terapia ocupacional e fisioterapia para pacientes de até 17 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), paralisia cerebral, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), entre outras alterações intelectuais.

O ambiente conta com diversos espaços de estímulo sensorial e integração visual, tátil e auditiva e possui o maior e mais moderno espaço do Estado para essas especialidades, de acordo com o padrão estabelecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Com a Sala de Integração Social, a capacidade de atendimento aumenta de dois para três pacientes terapia ocupacional por hora. O local também pode receber mais pessoas que precisam de fisioterapia.

“Com certeza, vamos diminuir nossa fila de espera dessas especialidades, ofertando serviços de qualidade para a população”, enfatizou a diretora do Centro, Aline Ribeiro.

Para a terapeuta ocupacional Lorena Mendes, que atua no Creap desde 2012, o espaço possui um valor social inestimável para o sistema público de saúde do Amapá.

“Tem um valor social imensurável para famílias de baixa renda que poderão ter o melhor padrão do SUS”, destacou a profissional.

Parceria

A Sala de Integração é resultado de um projeto apresentado pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa do Creap à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas (Vepma) do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap). A parceria resultou em um convênio para o espaço, com investimentos de R$120 mil da Vepma e Creap.

O chefe de secretaria e representante da Vepma, Danny Wadson, destacou que este é um momento de celebração e de resultados para a população.

“Essa verba da Vepma é de pagamento de medidas alternativas à justiça. Esse pagamento forma um fundo que é revertido para projetos sociais e instituições de serviço como o Creap e quem ganha é a população”, explicou Wadson.

Atendimento

Para ter acesso ao tratamento realizado pelo Centro, é preciso do encaminhamento de um médico especialista, e após isso, realizar o cadastro no prédio, que fica na Rua Tiradentes, 1597, no bairro Central.

Também é possível agendar o atendimento para as diversas especialidades pelo número 98421-7469 (whatsApp).

