Amapá tem 918 casos confirmados, 1.610 em análise laboratorial e 28 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta terça-feira, 28, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora são 918 casos confirmados e 1.610 em análise laboratorial.

A atualização traz 58 novos casos confirmados, sendo 45 em Macapá, 5 em Laranjal do Jari, 3 em Oiapoque, 3 em Serra do Navio e 2 em Itaubal.

Mais um óbito é contabilizado em Macapá, sendo um homem de 66 anos, no Hospital de Emergências de Macapá, que apresentava hipertensão como comorbidade. Essa é a 28º morte por coronavírus no estado.

Entre os recuperados, um homem de 29 anos, renal crônico, recebeu alta no Centro Atendimento Clínico Covid-19 1.

Dos 918 casos confirmados no Amapá:

Macapá 708

Santana 117

Laranjal do Jari 32

Mazagão 12

Oiapoque 21

Pedra Branca 1

Porto Grande 7

Serra do Navio 5

Vitória do Jari 3

Itaubal 3

Amapá 2

Tartarugalzinho 7

Há ainda:

419 se recuperaram (Macapá 372/ Santana 35/ Laranjal do Jari 3/ Oiapoque 2/ Vitória do Jari 2/ Mazagão 3/ Itaubal 2)

394 estão em isolamento familiar

28 pacientes morreram (Macapá 21/ Santana 4/ Laranjal do Jari 2/ Oiapoque 1)

1.868 casos foram descartados

Ao todo são 77 casos hospitalizados:

34 no sistema público – (12 em leito de UTI / 22 em leito clínico)

43 na rede particular – (9 em leito de UTI / 34 em leito clínico)

Já em relação a casos suspeitos, os municípios declararam 1.216, sendo:

Macapá: 576

Santana: 353

Amapá: 5

Calçoene: 3

Cutias: 3

Itaubal: 4

Laranjal do Jari: 128

Mazagão: 40

Oiapoque: 9

Pedra Branca: 11

Porto Grande: 44

Serra do Navio: 13

Vitória do Jari: 19

Tartarugalzinho 7

O número de suspeitos de Covid-19 hospitalizados na rede pública e privada é de 75 pacientes.

Os dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

