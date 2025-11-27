Casamento na Comunidade do TJAP oficializa união de 100 casais, em Macapá, nesta quinta-feira (27)

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) promove, nesta quinta-feira (27), às 17h, mais uma edição do Programa Casamento na Comunidade. A iniciativa, realizada em parceria com a Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) e o Cartório Vales, oficializará gratuitamente a união de 100 casais na Igreja Assembleia de Deus – Ministério de Madureira, em Macapá.

A ação busca ampliar o acesso ao casamento civil para famílias que não dispõem de recursos para arcar com os custos do processo. A cerimônia contará com a presença da coordenadora do Central de Conciliação (Cejusc) Rosemary Palmerim, juíza Joenilda Lenzi, e do juiz de paz do Cartório Vales, Diogo Vales.

Nesta edição, 100 casais que já conviviam em união estável ou que aguardavam a oportunidade de formalizar oficialmente o relacionamento passarão a ter garantidos os efeitos legais e a segurança jurídica do casamento civil.

A ação integra esforços de instituições parceiras que se dedicam ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade econômica. O TJAP reforça que o programa atende solteiros, viúvos e divorciados legalmente, sem exigência de cerimônia religiosa, e mantém atuação contínua para assegurar cidadania e ampliar direitos.

Mais sobre o Casamento na Comunidade

O Programa Casamento na Comunidade, originalmente conhecido como “Casamento Comunitário”, reúne mais de duas décadas de história no Amapá. A iniciativa atende casais que convivem maritalmente e ainda não formalizaram a união, reduz barreiras financeiras e garante acesso ao casamento civil, fortalecendo direitos, segurança jurídica e regularização familiar em todo o estado.

Como participar

As inscrições para o Programa Casamento na Comunidade ficam abertas do dia 1º ao dia 20 de cada mês. Os interessados devem procurar a Central de Conciliação (Cejusc), no Fórum de Macapá, localizado na Avenida FAB, nº 1.737, no bairro Central, das 7h30 às 13h. O atendimento também ocorre pelo WhatsApp (96) 99144-3740 e pelo e-mail casamentonacomunidade@tjap.jus.br.

Serviço:

Evento: Casamento na Comunidade – Edição Macapá

Data: 27 de novembro de 2025 (quinta-feira)

Horário: 17h

Local: Igreja Assembleia de Deus – Ministério de Madureira

Endereço: Rua Adilson José Pinto Pereira, nº 140, bairro Pacoval, Macapá

Atendimento à Imprensa

Elton Tavares, coordenador de jornalismo da Secom/TJAP

