Fórum de Conhecimento abre com palestra nacional e histórias de quem faz empreendedorismo no Amapá

O encontro reúne exposição, apresentação musical, cases locais e palestra com destaque nacional do empresário e ator Murilo Rosa

Maria Cândida Ferreira

Colaboração: Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas no Amapá (Sebrae) realiza, nesta quinta (27), a abertura da programação do Fórum Sebrae de Conhecimento. A edição celebra 10 Anos do maior evento de empreendedorismo e inovação do estado, e ocorrerá na sede da instituição, no Salão de Eventos Macapá, das 17h30 às 22h, com transmissões simultâneas para Laranjal do Jari e Oiapoque.

Para o gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson, o primeiro dia é pensado para criar clima de aproximação, antes de mergulhar nos conteúdos mais densos da programação. “A ideia é que as pessoas circulem, conversem, se reconheçam nas histórias apresentadas e enxerguem novas possibilidades para os próprios negócios. O Fórum sempre cumpriu essa função de abrir portas e este ano não será diferente”, disse o gerente, Maikon Richardson

Cases

O ‘Talk & Cases de Sucesso’ traz trajetórias bem diferentes e igualmente fortes do empreendedorismo local – Chef Manoel Maciel, CEO do ‘Delícias da Capytu’, conhecido pela cozinha que circula entre tradição e técnica; e os empresários João, Marco e Ari Silva, do Grupo Santa Lúcia, uma das organizações que mais cresceram ao apostar em identidade e gestão organizada. Ambos irão compartilhar as tentativas, viradas e escolhas que moldaram os negócios.

Palestra

O ator e empresário Murilo Rosa apresenta a palestra ‘O Terceiro Sinal: O Poder do Entusiasmo’. Diferente do formato tradicional, a proposta mistura bastidores da carreira do profissional, disciplina de trabalho e a importância de criar atitude diante das mudanças. O palestrante tem se destacado no meio corporativo por abordar, de forma leve e inspiradora, temas ligados a superação e desempenho humano.

Cultura

O evento ainda conta com exposição e espaço de integração que irão reunir público, empreendedores e marcas locais. A cantora Agda Xavier será a atração cultural, com voz e violão.

Inscrições

Os ingressos estão disponíveis no site do evento, pelo link – http://www.forumsebraedeconhecimento.com.br.

Programação

Data: 27.9.2025 – Quinta-Feira

Local: Sede do Sebrae – Salão de Eventos Macapá

Exposição e espaço de integração

Hora: 17h30 às 22h

Violão e voz com Agda Xavier

Hora: 18h às 19h

‘Talk e Cases de Sucesso’ com Chef Manoel (Delícias da Capytu) e Grupo Santa Lúcia

Hora: 19h10 às 19h50

Palestra O Terceiro Sinal: O Poder do Entusiasmo com Murilo Rosa

Hora: 20h.

Serviço:

Sebrae no Amapá

