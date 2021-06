Semsa inicia agendamento para vacinação de profissionais da Educação

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue na execução das últimas fases de vacinação contra a Covid-19 dos grupos prioritários. Para avançar nesta etapa, o órgão iniciará o agendamento da vacinação dos profissionais de Educação que atuam na capital. A medida se dá em função da quantidade reduzida de doses que será direcionada ao grupo, o que demanda de uma maior organização a fim de não gerar pontos de aglomeração nos locais de vacinação.

Para o encerramento da vacinação do grupo prioritário, a Semsa direcionará 30% do total de doses recebidas aos trabalhadores da Educação. Esta decisão foi tomada pelo Comitê Interestadual Bipartite (CIB), que formada pelo Governo do Estado do Amapá (GEA), Ministério Público do Amapá (MP-AP), Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amapá (COSEMS-AP) e secretários Municipais de Saúde. O restante será voltado para a vacinação do público geral.

Diferente de como foi feito anteriormente, com a divisão por faixa de ensino, a retomada da vacinação deste grupo será feita de forma global, mas com divisão por faixa etária. “Vamos imunizar os trabalhadores de todos os níveis educacionais, mas a organização deste grupo será feita através do escalonamento por idade, começando pelos mais velhos até os mais novos”, disse a subsecretária de Vigilância em Saúde, Nayma Picanço.

Cadastro base

De acordo com a estimativa da Prefeitura de Macapá, que usou como base o número de trabalhadores que realizaram o cadastro no site da instituição, a capital possui aproximadamente 3.400 trabalhadores da Educação. “Estamos trabalhando com o quantitativo de doses que foi repassado ao município e o avanço da vacinação depende, exclusivamente, do recebimento de novas doses” explica a subsecretária.

Como proceder

Os profissionais da educação devem realizar o agendamento no link http://macapavacinada.macapa.ap.gov.br/Vacinacao/Autenticar?returnUrl=%2Fvacinacao , que está disponível no site da Prefeitura de Macapá.

Aos que não conseguirem realizar o agendamento, o cadastro está disponível no mesmo link. A atualização dos dados será realizada em 48 horas e a Semsa entrará em contato com o profissional, liberando o agendamento.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...