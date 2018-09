Ibope divulga nova pesquisa eleitoral para presidente

O Ibope divulgou agora há pouco uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República, com o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, ainda aparecendo em primeiro lugar.

Antes com 28% da preferência, no levantamento divulgado na última segunda-feira, Bolsonaro tem agora 27%. O segundo colocado na disputa, Fernando Haddad, do PT, que antes aparecia com 22%, agora tem 21%.

Enquanto os dois principais nomes na corrida pela presidência registraram queda de 1 ponto percentual cada, outros candidatos, nomeadamente Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede), subiram justamente 1 ponto percentual em relação à última sondagem. Já Geraldo Alckmin, do PSDB, manteve os mesmos 8%. Além desses, João Amoêdo do Novo, aparece com 3%, Alvaro Dias, do Podemos, e Henrique Meirelles, do MDB, com 2% e Guilherme Boulos, do PSOL, com 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

A nova pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), ouviu 2 mil eleitores em 126 municípios do país no último sábado, no domingo e na segunda-feira. Ela tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos.

Veja íntegra no Sputnik