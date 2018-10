Kim Jong-un vai convidar o Papa Francisco para visitar a Coreia do Norte

Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, levará convite do vizinho ao pontífice na próxima semana.

Presidente sul-coreano Moon Jae-in (esq.) e o líder norte-coreano Kim Jong-un apertam as mãos durante encontro em Pyongyang, na Coreia do Norte, em imagem de arquivo — Foto: Pyongyang Press Corps Pool via AP

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vai convidar o Papa Francisco para uma visita a Pyongyang. O convite será entregue pelo presidente sul-coreano, Moon Jae-in, que fará uma viagem pela Europa na próxima semana.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (9) pelo porta-voz oficial da Coreia do Sul, Kim Eui-kyeom, enquanto anunciava a excursão pela Europa de Moon Jae-in, que inclui uma parada no Vaticano.

“O presidente Moon sugeriu que o presidente Kim se reunisse com o papa, destacando que ele estava muito interessado na paz na península coreana”, afirmou o porta-voz, em declarações reproduzidas pela mídia local.

