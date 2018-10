Confira os dias mais baratos para viajar e reservar passagens

Estudo Brazil Travel Report, divulgado pelo site internacional de viagens Skyscanner, traz informações de preços, destinos e hábitos de brasileiros em viagens dentro e fora do País

Gabriel Bosa

Voos domésticos nas terças-feiras saem mais baratos do que nos outros dias da semana. Já para o Exterior, é mais vantajoso decolar na segunda. Viajantes de São Paulo planejam suas viagens com quase um mês de antecedência que os de Sergipe. E, ao contrário da preferência nacional pelos Estados Unidos, pessoas que partem de Roraima tem como principal destino a Argentina.

Estas e outras informações de preços, destinos e hábitos de brasileiros em viagens dentro do País e ao exterior integram o estudo Brazil Travel Report, divulgado pelo site internacional de viagens Skyscanner. O levantamento compila dados dos últimos 12 meses com informações coletadas por meio das buscas dos usuários.

Dias mais baratos para viajar

Viajar dentro do Brasil nas terças-feiras é o mais indicado para quem tem maior flexibilidade de escolha. As passagens neste dia custam em média R$ 716, uma diferença de R$ 40 em comparação aos bilhetes comprados para quarta-feira ou domingo.

Para os destinos internacionais, o relatório afirma que é mais indicado embarcar na segunda-feira (R$ 2.723) do que na sexta (R$ 2.819) ou sábado (R$ 2.797).

Dias mais baratos para pesquisar

Reservar ou comprar passagens com antecedência é fundamental para conseguir preços mais em conta. Mesmo assim, em determinados dias da semana o valor dos bilhetes podem ser mais baratos que outros, mostra o estudo.

Passagens pesquisadas aos sábados e domingos para destinos dentro do Brasil custam entre RS 710 e R$ 712, respectivamente. Quase R$ 30 mais barato que as reservadas na quarta-feira, com média de R$ 740.

Para os destinos internacionais, o estudo aponta que pesquisar uma passagem na quintas-feira (média de R$ 2.741) pode representar uma economia de R$ 40 em relação a uma pesquisa na quarta (média de R$ 2.780).

