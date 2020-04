Netflix disponibiliza documentários gratuitamente no YouTube

Atitude visa ajudar professores e estudantes durante a pandemia de Covid-19

Vinicius Szafran

Para ajudar nos estudos dos milhões de alunos impedidos de frequentar escolas e faculdades, a Netflix disponibilizou gratuitamente alguns documentários em seu canal norte-americano no Youtube. Até o momento, são dez filmes ou séries documentais, como “Babies”, “Our Planet”, “Knock Down the House”, “Chasing Coral” e “13th”.

Veja também:

Bancários da Caixa orientam sobre recebimento e saque do auxílio emergencial

Chuva de meteoros Líridas iluminará os céus entre terça e quarta

Todos acompanham recursos educacionais, como perguntas para discussão, links para mais informações e maneiras de agir. A Netflix pretende, em parceria com alguns criadores, inaugurar uma seção de perguntas e respostas, aumentando a interação e o aprendizado dos espectadores.

Veja mais no Olhar Digital

Curtir isso: Curtir Carregando...