INSS libera consulta ao valor da primeira parcela do 13º salário

A informação está disponível na internet e pelo telefone 135. Os depósitos começam a ser feitos nesta sexta-feira (24/04)

Natália Lázaro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) liberou a consulta ao valor da primeira parcela do 13º salário antecipado para aposentados e pensionistas. A informação está disponível na internet e pelo telefone 135. Os depósitos começam a ser feitos nesta sexta-feira (24/04).

O valor total verificado pelos contribuintes é a soma do benefício mensal mais a primeira parte do benefício. Assim, quem recebe um salário verá o valor de R$ 1.568.

A segunda parcela do 13º será depositada em maio, como uma medida emergencial para conter os impactos econômicos do novo coronavírus. As datas de pagamento serão as mesmas dos depósitos mensais dos contribuintes.

As consultas pela internet podem ser feitas pelo “Meu INSS ” ou pelo site do órgão. O beneficiário deve informar o CPF e a senha ou efetivar o cadastro. Ao entrar na tela principal, deve-se clicar na opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Via Metrópoles

