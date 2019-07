PF investiga morte de líder indígena e possível invasão de reserva no Amapá

Macapá/AP– No último sábado (27/7), a Polícia Federal recebeu denúncia de uma suposta invasão à Terra Indígena Waiãpi, na região de Pedra Branca do Amapari, no Amapá.

Segundo relatos, cerca de 50 homens fortemente armados teriam invadido as terras indígenas, no oeste do estado, e assassinado um líder comunitário da aldeia.

Uma equipe da Polícia Federal, composta por delegado, agentes e peritos criminais, com apoio da Companhia de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar do Amapá, deslocou-se até a aldeia Aramirã para averiguar as informações recebidas,

bem como para garantir a segurança dos indígenas da região.

A chegada da equipe à aldeia Aramirã ocorreu às 06 horas do domingo (28/7), seguindo-se o deslocamento à aldeia Mariry, local onde noticiou-se a morte do líder indígena Emyra Waiãpi.

Durante as diligências, guiadas pelo índio Aikyry, filho do indígena morto, não foram encontrados invasores ou vestígios da presença de não-índios nos locais apontados pelos denunciantes.

Policiais federais percorreram uma grande área, realizando vistoria em conjunto com os policiais da COE/PM/AP, que são referência no estado em rastreamento e combate em áreas de mata, e nada foi encontrado.

Foi instaurado um inquérito policial e as investigações continuam em andamento com o objetivo de apurar todas as circunstâncias da morte do líder Emyra Waiãpi e da suposta invasão da reserva indígena.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

