Vacinação dos trabalhadores rodoviários contra Covid inicia nesta quarta-feira

Depois de enviar ofício e reiterar pedido ao prefeito de Macapá, Antônio Furlan, ao governador Waldez Góes, e às secretarias de Saúde, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) confirmou para esta quarta-feira, 23, o início da vacinação dos rodoviários (nesta primeira etapa, motoristas e cobradores). Os trabalhadores rodoviários fazem parte dos grupos prioritários estabelecidos no Plano Nacional de Imunização.

Ainda em dezembro de 2020, governo federal incluiu os trabalhadores do transporte coletivo no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, mas em muitas cidades eles ainda não foram alcançados.

A vacinação vai ocorrer até sexta-feira, 25, na garagem da empresa Amazontur, no bairro Novo Horizonte, e obedece alguns critérios. Na quarta-feira, 23, serão vacinadas pessoas com iniciais de “A” a “I”. Na quinta-feira, 24, de “J” a “O” e na sexta-feira, 25, de “P” a “Z”.

Desde o início da pandemia, o transporte público foi o único serviço – além de saúde e segurança pública – que não interrompeu suas atividades. Em abril, a Prefeitura de Macapá realizou a distribuição dos kits de profilaxia contra a Covid em ônibus da capital, mas os trabalhadores aguardavam ansiosos a vacina.

A inclusão dos rodoviários nos grupos prioritários se deu na nova versão do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, apresentada oficialmente pelo Ministério da Saúde no dia 16 de dezembro de 2020. Naquela ocasião, o Ministério alterou também a previsão de utilização da vacina, ao garantir que nas três primeiras etapas do plano 49,6 milhões de pessoas seriam vacinadas.

Para ser vacinado cada trabalhador deve apresentar documento oficial, com foto, comprovante de endereço (precisa residir em Macapá), comprovante de vínculo (contracheque, declaração ou CTPS) e carteira de vacinação.

Mazagão

O Setap também anuncia outra novidade. Nesta quarta-feira, 23, inicia a recarga dos cartões de estudantes e cidadão, no Terminal de ônibus no Mazagão Novo. A medida foi uma solicitação dos estudantes de Mazagão e fruto de uma parceria com a empresa Lira de Ouro. O atendimento será das 8h às 12h. No caso do cartão cidadão, ele será entregue gratuitamente, bastando que a primeira recarga seja de no mínimo R$ 50.

