Alunos do novo Ensino Médio da Escola SESI Amapá se preparam para o Enem 2022

Aulas no contraturno, simulados e oficinas marcam os estudos dos alunos do Novo Ensino Médio da Escola SESI Amapá para o Enem de 2022. O projeto SESI Aprova tem o objetivo de preparar para a prova que vai acontecer nos dias 13 e 20 de novembro e é a principal forma de ingresso no Ensino Superior em todo o Brasil e em algumas universidades estrangeiras.

Além das aulas do currículo obrigatório e da formação técnica, os estudantes serão treinados para a realização do exame com foco nas disciplinas de matemática e redação, que juntas somam dois mil pontos.

Os encontros serão realizados no contraturno para os alunos do 3º ano, às quintas e sextas-feiras. Já os do 1º e 2º anos participarão aos sábados juntamente com os formandos.

A coordenadora do Novo Ensino Médio da Escola SESI Amapá, Maria Marcirene Sousa, conversou com os pais e responsáveis sobre o projeto e explicou a metodologia que será utilizada. “Queremos proporcionar a melhor preparação para os sesianos prestarem o ENEM, pois sabemos que é uma prova importante, que influencia na escolha profissional deles. Então vamos cobrar dedicação para que a sonhada aprovação seja uma realidade”, reforçou.

Com uma filha no terceiro ano, Shyrlei Palheta comemora a realização das aulas extras para os estudantes. “É muito importante que eles sejam preparados para este momento e de forma leve, atendendo o cronograma de estudos”, declarou.

“O SESI sempre teve essa responsabilidade de estimular e valorizar o aluno e isso me deixa satisfeita, porque eleva a autoestima e a confiança e com toda certeza esses encontros vão fazer a diferença na hora da prova”, concluiu Shyrlei.

Além das aulas com professores qualificados, os alunos vão ser acompanhados pela equipe de atendimento especializado da escola e terão momentos de meditação durante a preparação. “Vamos realizar o projeto seguindo as práticas pedagógicas de maneira correta, sem sobrecarregá-los e focando no desenvolvimento de competências para a prova”, concluiu a coordenadora.

