TJAP realiza 16ª edição do programa ‘Bate-Papo com a Imprensa’, na segunda-feira, 18 de setembro

“Nossa gestão tem sido norteada pela transparência e acesso à informação. Neste propósito, ter uma relação confiável com a imprensa é fundamental. Queremos contribuir ao máximo com o esclarecimento do cidadão sobre as ações do TJAP. Com esse diálogo, a prestação jurisdicional será entendida de forma clara pelo seu público alvo, que é o povo do Amapá”, salientou o presidente do TJAP, desembargador Adão Carvalho, ao ratificar o convite aos comunicadores para participação na 16ª Edição do Programa Bate Papo com a Imprensa, a ser realizado no dia 18 de setembro (segunda-feira), às 17 horas, no Plenário do TJAP.

Instituída em 2017, a ação consiste em um diálogo franco e transparente. Na ocasião, o desembargador-presidente Adão Carvalho receberá os jornalistas para a roda de conversa com temas livres, sem prévia definição de pauta. Este será o segundo encontro da nova gestão do Poder Judiciário com os comunicadores.

Pioneiro no diálogo franco e aberto com a imprensa amapaense, o Poder Judiciário do Amapá reúne-se periodicamente com representantes dos principais veículos de comunicação locais – TV, Rádio, Jornal, Portal e Blog. Nestas rodas de conversa, o presidente do TJAP responde aos questionamentos de jornalistas que comparecem para exercer sua missão de fiscalizar o poder público e informar a sociedade.

Todo o encontro terá transmissão ao vivo pela página do TJAP no Facebook e pelo Canal do TJAP no YouTube.

