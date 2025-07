Desenrola Rural: Agricultores de Mazagão terão desconto de até 96% para quitar dívidas

Produtores agrícolas de Mazagão que têm alguma pendência financeira podem aderir ao programa e acessar negociação na Carreta Empreendedora do Sebrae

A Caravana Desenrola Rural em Mazagão Novo, ocorre na Carreta Empreendedora do Sebrae, na Praça 15 de Novembro, no período de 14 a 17 de julho, das 9h às 18h. O objetivo é promover a negociação de dívidas do produtor rural, atendimentos, orientações e capacitações, gratuitas, para ampliar a inclusão financeira e fortalecer os pequenos negócios e a produção rural no município de Mazagão/AP.

Segundo o gestor do Projeto Produzir Amapá, Erick Dias, agricultores poderão quitar suas dívidas com desconto de até 96% por meio do Desenrola Rural. “O Programa de Regularização de Dívidas e Facilitação de Acesso ao Crédito Rural da Agricultura Familiar são serviços disponíveis na Carreta Empreendedora do Sebrae, e assim, os beneficiários poderão voltar a acessar o crédito rural e investir na produção de alimentos”, disse Erick Dias.

A abertura do Desenrola Rural contou com a parceria e atendimentos do Sebrae, gestor do Projeto Produzir Amapá, Erick Dias; gestora do Projeto Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Açaí, Albanize Colares; atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), Renê Barbosa; superintendente do Ministério Desenvolvimento Agrário (MDA), Van Vilhena; superintendente do Instituto Nacional de Colonização Reforma Agrária (Incra), Gersuliano Pinto; colaboradores da Agência de Fomento do Amapá (Afap), Francy Leão; CAIXA, Diego Romano; CDL, Renata Costa; CEA Equatorial, Arthur Pimentel; Prefeitura de Mazagão – Secretário da Agricultura Rural, Ranicley Sousa.

