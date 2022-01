Após acidente com vítima fatal, Prefeitura de Macapá realiza reparo no canal do Beirol

Foram feitos serviços na linha de drenagem, aterro e instalação de barreira de proteção nos pontos mais críticos de erosão.Equipes da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Semob) trabalham desde sábado (29), no reparo dos pontos de erosão, considerados críticos no canal do Beirol, na zona sul de Macapá. O serviço vai reforçar a segurança e a sinalização existente no local. A medida foi tomada, imediatamente, após um motorista morrer ao cair com o carro no canal.

No ponto de erosão, onde ocorreu o acidente, foi realizado a recomposição da linha de drenagem e colocado um aterro composto com rachão (pedra bruta) e brita graduada simples. A equipe ainda vai trabalhar na concretagem desse aterro para que o solo fique estabilizado.

Também foi inserido, em um outro ponto considerado crítico ao longo do canal, uma barreira de proteção em concreto conhecida como “New Jersey” que atuam com mais eficiência contra acidentes.

Anteriormente, as erosões estavam sinalizadas com uma rede de proteção refletiva e marcação horizontal com pintura no asfalto.

Desde o ano passado, a Prefeitura de Macapá realiza serviços para o reforço da sinalização e iluminação no entorno dos canais que cortam a cidade a fim de aumentar a segurança de pedestres e condutores.

Na última enchente, em novembro de 2021, a Secretaria Municipal de Iluminação Pública (Semip) fez a substituição de luminárias antigas para LED entorno da Bacia das Pedrinhas até a Avenida Ataíde Teive. Além disso, as equipes da Semob e Zeladoria Urbana também realizaram limpeza e desobstrução do Canal do Beirol na bacia das Pedrinhas, Sétima Avenida no bairro Congós, rua Remo Amoras, no Muca, e Canal do Beirol.

Sobre o acidente de sábado, a Prefeitura de Macapá presta condolências à família e amigos da vítima e segue solidária e à disposição para prestar todo e qualquer apoio.

