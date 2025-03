Exposição Mulheres da Amazônia convida público a explorar a exuberância das cores e formas das artes plásticas de artistas Amapaenses

Exposição fica aberta para visitação até o dia 31 de março

Pensem que, no Brasil, somente a partir de 1892, as mulheres começaram a ser aceitas na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, e observem o quanto elas revolucionam o mundo com suas ideias implícitas e explícitas nas suas pinturas, ilustrações e em todas as outras formas de expressão artística. E é neste clima típico do mês de março, em que se celebra a existência das mulheres, que acontece a 2ª exposição Mulheres da Amazônia, com 12 artistas expondo suas obras, no hall de um shopping, no centro de Macapá. A vernissage ocorreu na terça-feira (18) e a exposição fica aberta para visitação até o dia 31 de março.

Para Jyjy Nunes, uma das organizadoras da mostra, a cultura está acostumada com o olhar masculino sobre os corpos femininos, e sobre o que seria ser mulher. Historicamente, o intelecto e a produção de mulheres eram questionados como quem deseja eliminar um inimigo, resultando em invisibilidade e desprestígio no espaço público.

“Quem desafiava era rapidamente categorizada como arrogante ou louca, era morta socialmente e psicologicamente, através da exclusão. Hoje em dia não mudou tanto assim”, enfatizou a artista.

A exposição convida o público a explorar as intricadas tapeçarias de memórias e experiências das mulheres que habitam a exuberante região amazônica, por meio da inclusão de uma variedade de estilos artísticos que incluí expertises técnicas e tensão figurativa que evoca o fantástico e o alegórico.

Algumas das obras presentes na exposição.

São 36 obras na exposição, produzidas pelas artistas plásticas Adriane Corrêa, Antoniele Xavier, Grázia Brito, Graça Andritson, Jyjy Nunes, Laurine Campelo, Piedade Miranda, Rosiani Olivia, Walkíria Monteiro, Socorro Santos, Sun Sophie, Bru Sousa.

Mais sobre o Coletivo

Mulheres da Amazônia existe desde 2024, e reúne 15 artistas das artes plásticas. A maioria, professoras da Escola de Artes Cândido Portinari, em Macapá, no Amapá.

Serviço:

Exposição Mulheres da Amazônia

Data: de 18 a 31 de março

Endereço: R. Leopoldo Machado, 2334 – Trem – Piso L3

