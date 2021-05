Café Virtual debate na quarta-feira Florestas e Biodiversidade na Amazônia

A Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia), secretariada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), realizará na próxima quarta-feira (19), das 16h às 17h (horário de Manaus), um ‘Café Virtual’ com renomados especialistas para debater a temática “Soluções para Amazônia: Florestas e Biodiversidade”, em alusão ao Dia Internacional para a Diversidade Biológica, celebrado no dia 22 de maio.

O evento online acontecerá por meio da plataforma Zoom e as inscrições podem ser feitas através do link: http://bit.ly/CafeBiodiversidade. O Café Virtual faz parte de uma série de eventos digitais realizados pela SDSN para debater “Soluções para Amazônia”.

Este é o segundo de cinco cafés virtuais, que serão realizados ao longo do ano. Em formato de bate-papo descontraído, o Café Virtual vai reunir os principais idealizadores de soluções que visam desenvolver, de forma sustentável a Amazônia, conforme explica a secretária executiva da SDSN Amazônia, Carolina Ramirez, que também citou a problemática da devastação de florestas.

“Nosso intuito é aproximar a população e especialistas na área de biodiversidade. Estamos em uma época em que aproximadamente 17% da floresta amazônica já foi desmatada. Se chegarmos às taxas de 20% a 25%, podemos alcançar um ponto irreversível e percamos a maior floresta tropical do mundo. É muito importante que a gente conserve a biodiversidade e todos os serviços ecossistêmicos que a Amazônia oferece pra nós, como alimentação, saúde e recursos hídricos, entre outros”, disse.

Nos eventos digitais, os participantes têm a oportunidade de conhecer iniciativas implementadas por organizações amazônicas e conversar com os agentes de mudança que estão contribuindo para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na região.

Participarão do Café Virtual o subdiretor Científico e Tecnológico do Instituto Amazônico de Pesquisa Científica SINCHI, Marco Ehrlich, a gerente de Projetos do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), Andréia Mello, e a pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e do Painel Científico para a Amazônia (SPA), Camila Cherem Ribas.

O público terá a oportunidade de conhecer iniciativas e dialogar sobre o desenvolvimento e a sustentabilidade da Amazônia. Além dos convidados e membros da SDSN Amazônia, podem participar do ‘Café Virtual’ estudantes universitários, centros de pesquisa, think-tanks trabalhando na Amazônia e o público em geral.

Programação

Quando: Quarta-feira 19 de Maio de 2021

Hora: 16h – 17h (Manaus) / 17h -18h (Brasília)

Link para inscrições: http://bit.ly/CafeBiodiversidade

Abertura do Café Virtual

16h – 16h05: Carolina Ramirez – Secretária Executiva da SDSN Amazônia

16h05 – 16h15: Marco Ehrlich – Subdiretor Científico e Tecnológico do Instituto Amazônico de Pesquisa Científica (SINCHI)

16h15 – 16:25: Andréia Mello – Gerente de Projetos do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO)

16h25 – 16h35: Camila Cherem Ribas – Pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e do Painel Científico para Amazônia (SPA)

16h35 – 16h55: Espaço aberto para perguntas e respostas do público

16h55 – 17h: Encerramento

