Evento gratuito oferta vagas de trabalho a estudantes e egressos do Senac

Esta é a primeira edição do evento que conecta candidatos a empresas com vagas abertas

O Senac Amapá realizará, nessa quinta-feira (20), às 14h, o evento Mercado & Você, no auditório da instituição com o objetivo de aproximar alunos e egressos das oportunidades do mercado de trabalho.

A iniciativa conecta empresas com vagas disponíveis aos participantes, além de proporcionar um espaço para debates e aprendizado sobre atuais tendências e exigências profissionais. Além de oferecer um espaço de networking e desenvolvimento profissional.

Empresas como Nutriama, Santa Lúcia, Menino Jesus, Fortaleza, 2A Importados e Qualimax, confirmaram presença no evento.

Programação

14h – Abertura do evento: Boas-vindas e apresentação dos objetivos.

14h30 – Painel de empresas: Apresentação das empresas participantes e suas oportunidades.

15h30 – Orientação profissional: Sessões de dicas sobre currículo, entrevista de emprego e desenvolvimento de carreira.

16h – Rodada de oportunidades: Momento de interação direta entre empresas e candidatos para networking e processos seletivos.

18h – Encerramento.

Serviço:

Senac Amapá

Instagram: @senacamapa

Facebook: Senac Amapá

Endereço: Av. Henrique Galúcio, nº1999, Centro – Macapá/AP

Site: www.ap.senac.br

