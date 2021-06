Empreendedores do município de Tartarugalzinho são capacitados em oficinas de alimentos

Uma programação realizada no município de Tartarugalzinho possibilitou que empreendedores fossem capacitados por meio de oficinas na área de alimentos. Em dois cursos rápidos ministrados pela nutricionista do SESI Amapá, Kat Kalissa, eles aprenderam sobre Aproveitamento integral dos alimentos e Alimentação saudável com foco em comidas fitness. A ação fez parte da iniciativa Aqui Tem Sebrae.

Na oficina de Aproveitamento, Kat Kalissa tratou das funções dos alimentos, cuidado no preparo e na manipulação, como evitar o desperdício e, para concluir, o grupo aprendeu a fazer bolo de abóbora com casca e coco e suco de abóbora com maracujá.

Já na oficina de Alimentação saudável foi abordada a importância da boa alimentação para prevenir e combater doenças, manter o peso corporal saudável e ter um bom desenvolvimento físico.

De acordo com Kat Kalissa, “o grande objetivo da comida fit ou gastronomia fit é eliminar a ideia de que optar por uma alimentação saudável é abrir mão do sabor, afinal, é possível manter uma alimentação saudável e saborosa, usando a criatividade e escolhendo corretamente os ingredientes”, explicou a nutricionista.

Entre o conteúdo repassado, os participantes aprenderam sobre grupos dos alimentos, congelamento e descongelamento, categorias de alimentos fitness, e desenvolveram de maneira prática crepioca low carb com recheio de talos e atum, bolinho de batata doce com frango e suco verde detox.

Aqui Tem Sebrae

Além de oficinas e cursos, o evento realizado pelo Sebrae Amapá ofertou atendimentos de formalização, declaração anual do MEI, alteração cadastral, consulta de situação cadastral e informações, e, ainda, promoveu palestras, visitas técnicas, apresentações e feira. A ideia foi trabalhar de maneira descentralizada e itinerante, com o objetivo de atender também potenciais empreendedores.

Serviços

O SESI Amapá tem um portfólio de serviços, em que tanto a comunidade como conveniados, parceiros e trabalhadores da indústria podem ter acesso a oficinas e atendimento clínico nutricional com realização de exame bioimpedância. Para saber mais, acesse www.ap.sesi.org.br/produtos-promocao-da-saude ou entre em contato pelo WhatsApp 98414-0537.

